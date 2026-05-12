Tarihte bir ilk

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde ilk kez dijital kimlikle oy kullanılabilecek.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’ta seçim tarihinde ilk kez dijital vatandaş uygulaması aracılığıyla oluşturulan dijital kimlik kabul edilecek.

Bu amaca yönelik bir kontrol mekanizması geliştirildiğini ve bunun seçim merkezlerinde uygulanacağını yazan gazete, seçim hazırlıkların yoğun bir tempoda devam ettiğini kaydetti.

Çarşamba günü oy pusulalarının basımının ve seçim merkezlerinde görev yapacak personelle ilgili sürecin tamamlanacağını ifade eden gazete, seçim tarihinde ilk kez dijital vatandaş uygulaması aracılığıyla cep telefonunda meydana getirilen kimliğin kabul edileceğini yineledi.

Gazeteye göre Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına yaptığı açıklamada sandıkların kapanmasından iki veya üç saat sonra meclise girecek siyasi partiler ile partilerin meclise kaç milletvekiliyle gireceğinin duyurulacağını belirtti.

İlias, seçim pusulalarının Larnaka hariç ilk kez iki taraflı olacağını da söyledi.

İlias oy verme işleminin sabah 7’de başlayacağını ve öğlen verilecek bir saatlik aranın ardından 13.00’de yeniden başlayarak 18.00’de sona ereceğini de ekledi.

56 milletvekilinden 37’si yeniden aday

Gazete başka bir haberinde ise şu an milletvekilliği yapan 56 kişiden 37’sinin yeniden aday olduğunu ve 24 Mayıs’taki seçimlerde yeniden meclise girmek için yarışacağını yazdı.

Öte yandan, 24 Mayıs seçimleri için 568 bin 500'den fazla seçmen kayıt yaptırdı.

Seçim kurulu başkanı yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'ta yapılacak parlamento seçimleri için toplam 568 bin 587 seçmenin kayıtlı olduğunu duyurdu. Seçim kurulu başkanı ayrıca, Güney Kıbrıs genelinde ve yurt dışında parlamento seçimleri ve Maronit dini grubunun temsilcisinin seçimi için bin 217 oy sandığının faaliyet göstereceğini doğruladı.

En fazla kayıtlı seçmen sayısına sahip şehir 198 bin 553 ile Lefkoşa olurken, onu 116 bin 924 ile Limasol ve 116 bin 392 ile Gazimağusa takip ediyor. Larnaka'da 60 bin 489, Baf'ta 47 bin 384 ve Girne'de 28 bin 845 kayıtlı seçmen bulunduğu aktarıldı. Bu rakamlara, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan ve özgür bölgelerde ikamet eden 859 Kıbrıs Türkü’nün de dahil olduğu açıklandı.