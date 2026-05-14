Krize karşı önlem

Güney Kıbrıs’ta görülen şap hastalığının hellim üretimi ve ihracat zincirini bozmaması adına hellimde kullanılması öngörülen küçükbaş hayvan sütü oranı düşürüldü.

Fileleftheros gazetesi: “Şap Hellimi Vuruyor – Hellimde Geri Adım” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, şap hastalığı sebebiyle hellim üretimi ve ihracatı zincirinin aksamaması adına hellimde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürüldüğünü yazdı.

Gazete, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) statüsü sebebiyle Avrupa Birliği’nin (AB) katı kriterlerine haiz olan hellim konusunda Rum hükümetinin hassas bir adım attığını ve çıkardığı bir genelgeyle, Cuma gününden itibaren hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün oranını yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürdüğünü belirtti.

Gazete, Şubat ayında ortaya çıkan şap hastalığı sebebiyle hayvanların itlaf edilmesi sonucunda küçükbaş hayvan sütü üretiminin Nisan ayında yüzde 24,6 oranında düşüşle 7 milyon 35 bin litreye gerilediğini vurguladı. Gazete, 40 bin 128 küçükbaş, 2 bin 816 büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini hatırlatarak 15 Mayıs – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak genelgenin, hellimde 2029 yılı hedeflerinin tutmaması ihtimalini ortaya koyduğunu da belirtti.

35 milyonluk tazminat

Öte yandan, Rum Bakanlar Kurulu, şap hastalığından etkilenen hayvancılara 35,6 milyon Euro tutarında tazminat ödenmesini onayladı. Rum Lider Nikos Hristodulidis ise tazminatın AB ülkelerinde verilenden yüzde 200'e kadar daha yüksek olduğunu belirterek, bunu hükümetin "sorumlu mali politikasına" bağladı ve hayvancıların kendisiyle görüşmediği için duydukları memnuniyetsizliğe de değindi.

Bakanlar kurulu sonrası konuşan Rum Tarım Bakanı Maria Panayiotou ise, tarım örgütleri ve hayvancıların da katıldığı özel danışma komitesinin kararları doğrultusunda, hayvancıları desteklemek için beş önlemin uygulanacağını söyledi.

Panayiotou beş önlemi, itlaf edilen hayvanlar için derhal tazminat ödenmesi, çiftliklerini yeniden faaliyete geçirmek isteyenlere 12 aya kadar gelir sağlanması, yüksek genetik değere sahip hayvanların bulunduğu çiftliklerin yeniden yapılandırılması, çiftlik hayvanlarının çiftçilerin gelirine katkıda bulunmadığı süre boyunca yem masraflarının karşılanması ve her çiftçiye gerekli yardımı sağlamak üzere bir devlet görevlisinin atanması olarak sıraladı.