İkinci sırada AKEL

Yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde IMR tarafından Reporter haber sitesi için yapılan bir anket sonucuna göre, Disi Akel'in önüne geçmeye başlıyor; her iki parti de yeni parlamentoda en büyük parti olmak için yarışıyor.

Son üç parlamento seçiminde en çok sandalyeyi kazanan Disi, ankete göre oyların yüzde 20,9'unu alarak, yüzde 19 oy oranına sahip Akel'in 1,9 puan önünde yer alıyor.

Anket sonuçlarına göre Elam’ın ise üçüncü sırada yer aldığı aktarılırken, partinin tahmini oy oranının yüzde 12,5 ile 2024'ten bu yana bir ankette tahmin edilen en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Eski baş denetçi Odysseas Michaelides'in Alma partisinin ise yüzde 9,6 oy oranıyla dördüncü sırada yer alması bekleniyor. Beşinci sırada yüzde 7,6 oy oranıyla Diko yer alırken, sosyal medya fenomeni Fidias Panayiotou'nun Doğrudan Demokrasi Kıbrıs partisi yüzde 6,7 ile hemen arkasında bulunuyor.

Parlamentoya girmek için yeterli oyu alması beklenen yedinci ve son partinin ise tam olarak yüzde dört oy oranına sahip Volt Partisi olurken, 1985'te ikinci olduktan sonraki her parlamento seçiminde üçüncü sırada yer alan ve 1976'daki kuruluşundan bu yana hiçbir zaman ilk üç sıranın dışında kalmayan Diko’nun, ülke çapındaki seçimlerde tarihindeki en kötü sonucu almaya doğru gidiyor gibi göründüğü yorumları yapıldı. Cprus Mail’in haberine göre, yine de hükümeti destekleyen partiler arasında en çok desteklenen parti olma özelliğini koruyor; Edek ve Dipa'nın her ikisinin de parlamentodaki tüm sandalyelerini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Edek'in oyların sadece yüzde 2,2'sini alarak sekizinci sırada, Dipa'nın ise oyların sadece yüzde 1,2'sini alarak, yüzde 2,1 oy oranına sahip Ekolojistler Hareketi ve yüzde 1,2 oy oranına sahip Avcılar Hareketi'nin gerisinde, oldukça düşük bir sıralama olan 11’inci sırada yer alacağı tahmin edilirken, ankete göre en küçük parti olan Sikou Pano oyların tam olarak yüzde birini alması bekleniyor. Ankete göre seçmenlerin yüzde 7,2'sinin henüz kararsız olduğu gerçeği göz önüne serilirken, kararsızlar oy sayımından çıkarıldığında, böyle bir seçim sonucu Disy'in 14, Akel'in 13, Elam'ın 9, Alma'nın 7, Diko'nun 6, Kıbrıs Direkt Demokrasi Partisi'nin 5 ve Volt'un 2 sandalye kazanacağı şeklinde tahminler yürütülüyor.

