Siyasi malzeme yaptılar

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kıbrıslı Türk bir ebeveyn ile üçüncü ülke vatandaşı bir ebeveynden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesinin “güven artırıcı önlem” (GAÖ) olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Letymbiotis, çarşamba günü gerçekleştirilen Rum Ulusal Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın gündeme getirdiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ilerleme sağlanmasını istediği belirtilen başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık meselesine değinen Letymbiotis, konunun temel yasal düzenlemeler ve Avrupa Birliği statüsüyle bağlantılı olduğunu savundu.

Letymbiotis, “Vatandaşlık meselesiyle ilgili olarak bunun bir güven artırıcı önlem olarak değerlendirilemeyeceğini defalarca açıkladık. Bu konu temel yasal düzenlemelere dayanıyor ve elbette Avrupa Birliği statüsünü de ilgilendiriyor” dedi.

Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık başvurularının mevcut kriterler temelinde incelendiğini belirten Letymbiotis, bu başvuruların incelenmesine mevcut Rum Yönetimi döneminde, 2024 yılında yeniden başlandığını kaydetti.

Guterres’in görev süresinin sona ermesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin sona ermesi ve yeni genel sekreter seçimiyle ilgili soru üzerine Letymbiotis, bu konuda Rum tarafının bazı düşünceleri bulunduğunu ancak henüz bu aşamaya gelinmediğini söyledi.

Guterres’in temmuz ayında Ada’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında görev süresi sona ermeden Kıbrıs sorununda somut ilerleme sağlanmasını hedeflediğini belirten Letymbiotis, BM Genel Sekreteri’nin görev ve yetkilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklandığını kaydetti.

Letymbiotis, söz konusu kararların Kıbrıs sorununa ilişkin üzerinde mutabık kalınan çerçeveyi tanımladığını savundu.

