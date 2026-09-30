DİSİ karıştı

Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ardından, Meclis Başkanı Annita Dimitriyu da 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için resmen aday olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Dimitriyu’nun Neofitu’ya adaylık açıklamasıyla yanıt verdiğini ve bu gelişmelerin ardından partinin artık DİSİ partisi adaylığıyla ilgili açık bir hesaplaşmaya girdiğini kaydetti.

Dimitriyu’nun parti liderliğinin yaptığı toplantının ardından parti içi düzene net atıfta bulunduğu bir mesaj gönderdiğini ve partinin birliği ile uyumunun sağlanmasının öncelik olduğunu belirttiğini yazan gazete, Dimitriyu’nun parti tüzüğünün öngördüğü demokratik süreçlere uyulacağını söylediğini de iletti.

Kendisini parti üyelerinin takdirine bıraktığını dile getiren Dimitriyu, DİSİ partisinin gerek üyeleri gerekse partinin iyiliği için bir adaya sahip olacağını belirtti.

Dimitriyu prosedürlerle ilgili detayların açıklamasını önümüzdeki günlere bırakırken, Neofitu ise çeşitli basın yayın organlarına yaptığı açıklamalarda DİSİ liderliğine eleştirilerde bulunarak “içi boş birlik bildirgelerinden” söz etti.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun meclis başkanlığına yeniden seçilmesiyle ilgili perde gerisine de atıfta bulunan Neofitu, buna paralel olarak adaylığını açıklamasının DİSİ’yi böldüğünü ise kabul etmedi.

