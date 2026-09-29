Faciadan dönüldü

Limassol'daki Dasoudi açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 21 kişi kurtarıldı; bazıları ise kendi başlarına kıyıya ulaşmayı başardı. Cyprus Mail'e konuşan Teğmen Komutan George Economou, teknenin devrildiği sırada kıyıya nispeten yakın olduğunu söyledi.

Cankurtarma ekipleri derhal harekete geçirilirken, ulusal "Nearchos" planı kapsamında daha geniş kapsamlı arama ve kurtarma mekanizması da seferber edildi. Economou, "Bazıları kendi başlarına kıyıya ulaşmayı başardı" dedi ve 21 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Operasyon için polis havacılık birimine ve Ulusal Muhafızların 460 Arama ve Kurtarma Filosuna ait helikopterler seferber edildi. Deniz polisi gemileri ve Limassol bölgesi cankurtaranlarına ait bir bot da Limassol polisi personeli ve devlet sağlık hizmetleri kuruluşu Okypy'ye ait ambulanslarla birlikte tatbikata katıldı. Gemidekilerin tamamı sonunda güvenli bir şekilde kıyıya getirildi. Ambulans ekipleri tarafından muayene edildiler ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildikten sonra ayrılmalarına izin verildi.

