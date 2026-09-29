Faşist ‘Elam’ krizi

Lefkoşa’nın Türk ve Rum belediye başkanlarının ardından AKEL lideri Stefanos Stefanu’nun da, faşist ELAM’ın etkisinde kalan Cyprus Forum’dan çekildiği belirtildi. Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile partinin diğer yetkililerinin Cyprus Forum’a katılmayacaklarını yazdı. AKEL’den yapılan açıklamada, Stefanu’nun Cumartesi günü Cyprus Forum organizatörlerini kararı konusunda bilgilendirdiği belirtildi. AKEL tarafından yapılan açıklamada aşırı sağın histerik söylemlerinin kamuoyu diyaloğunu belirlemesinin mümkün olmadığı vurgulanırken, AKEL’in kararının Lefkoşa Türk ve Lefkoşa Rum belediye başkanları Mehmet Harmancı ile Haralambos Pruncos’un forumdan çekilmesini izlediği belirtildi.

Haberde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın, Cyprus Forum davetinde ünvanının Güney Kıbrıs’taki aşırı sağ ELAM’ın baskısı üzerine değiştirilmesinin ardından forumdan ayrıldığı, Pruncos’un da bunun akabinde dayanışma göstergesi olarak forumdan çekildiği anımsatıldı.

UWC de Cyprus Forum kapsamındaki panelini iptal etti

Öte yandan Birleşik Dünya Kolejleri (UWC), “2026 Cyprus Forum” kapsamında 30 Eylül'de Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan UWC panelinin iptal edildiğini duyurdu. UWC'nin Kıbrıslı Gençlere Yönelik AB Burs Programı İletişim Koordinatörü Osman Enver tarafından yapılan açıklamada, Cyprus Forum çevresinde yaşanan son gelişmelerin kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, “Cyprus Forum çevresinde yaşanan son gelişmelerin, her iki toplumdan kilit temsilcilerin katılımının yanı sıra panel aracılığıyla ulaşmayı hedeflediğimiz kitleyi de etkilemesi nedeniyle bu kararı aldık.” ifadeleri kullanıldı. UWC tarafından yapılan duyuruda, ilerleyen dönemde düzenlenecek UWC etkinliklerinde yeniden bir araya gelme temennisi de paylaşıldı.