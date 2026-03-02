Çılgın siyaset

Güney Kıbrıs’ta genel seçimler 24 Mayıs’ta yapılacak. Rum basınına göre adanın Rum kesiminde ilk defa 27 siyasi parti yarışacak. Hatta bu sayının 28’e yükselme olasılığı var.

Fileleftheros’un haberine göre "Arka plandaki derin toplumsal çözülme ve geleneksel partilerin hızlı çöküşü ile bu yılki seçim, tarihin en öngörülemez seçimi olacak"...

Bütün göstergelerin parti haritasında dramatik değişiklikleri gösterdiği belirtilen haberde geleneksel partilerin en büyüklerinden AKEL ve DİSİ'nin güç kaybettiği DİKO'nun oy oranının dikey düşüşü ile karşı karşıya bulunduğu, geleneksel partilerin bazılarının ise yaşam savaşı verdiği kaydedildi.

"ALMA' ve 'Doğrudan Demokrasi' isimli sistem dışı partilerin oyuna dinamik şekilde girdiği, ELAM’ın ise yeni meclis oluşumundaki sandalye sayısını artıracağına kesin gözüyle bakıldığı yer alan haberde geleneksel partilerdeki bu çözülmenin, kayıtlı parti sayısından da kaynaklandığına dikkat çekildi. Haberde halen ilgili kütükte kayıtlı 27 siyasi parti bulunduğu ve son başvuru günü olan 2 Nisan’a kadar bu sayının 28’e çıkabileceği kaydedildi.

Bir youtuber’in Avrupa Parlamentosu’na (AP) gönderildiği son AP seçiminden sonra bu genel seçimde de başrolü “tepki oyunun” oynamasının beklendiği kaydedilen habere göre şu anda seçime girecek isimleri ve başkanları şöyle aktarıldı.

1- Andreas Hristofi başkanlığındaki “Agronomos Agrotiko Ergatiko Komma” (Ziraat Mühendisi ve Tarım İşçileri Partisi)

2- Çelestina de Petro başkanlığındaki “Akro-Aristeri Antistasi Kommunismos” (Aşırı Sol Direniş Komünizmi)

3- Stefanos Stefanu genel başkanlığındaki AKEL

4- Eleni Theoharus başkanlığındaki “Allilengi” (Dayanışma)

5- Odysseas Mihailidis başkanlığındaki “Alma-Polites ya tin Kipro” (Atlama-Kıbrıs İçin Vatandaşlar)

6- Fidias Panayotu’nun kurduğu “Amesi Dimokratia Kipru” (Kıbrıs Doğrudan Demokrasi)

7- Başkanı açıklanmayan “Afipnisi 2020” (Uyanış 2020)

8- Andromahi Sofokleus ve Panos Parras eş başkanlığındaki “Volt”

9- Hristos Kliridis başkanlığındaki “Dimokratiki Allagi” (Demokratik Değişim)

10- Andreas Themistokleus başkanlığındaki “Dimokratiko Ethniko Kinima” (Demokratik Ulusal Hareket)

11- Nikolas Papadopulos başkanlığındaki DİKO

12- Marios Karoyan başkanlığındaki DİPA

13- Annita Dimitriu başkanlığındaki DİSİ

14- Nikos Anastasiu başkanlığındaki EDEK

15- Hristos Hristu başkanlığındaki ELAM

16- Nikolas Prodromu başkanlığındaki “Energi Polites-Kinima Enomenon Kiprion Kinigon” (Aktif Vatandaşlar-Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi)

17- Yulia Khovrina “Komninos” başkanlığındaki “Enomeno Republikaniko Komma Kipru” (Kıbrıs Birleşik Cumhuriyetçi Parti)

18- Başkanı açıklanmayan “Kinima Dikeosi Striksi Epistrofi” (Geri Dönüş gerekçe destek hareketi)

19- Başkanı açıklanmayan “Kinima Ethnikis Drasis” (Ulusal Eylem Hareketi)

20- Lefteris Yeorgiu başkanlığındaki “Kinima Energo” (Eylem Hareketi)

21- Stavros Papaduris başkanlığındaki “Ekologlar Vatandaşlar İş Birliği”

22- Kiriakos Kiriaku başkanlığındaki “Hayvan Partisi”

23- Andreas Çipis başkanlığındaki “Nea Orizondia Dinami” (Yeni Yatay Kuvvet)

24- Andreas Nikolau başkanlığındaki “Niki” (Zafer) partisi

25- Marianna Athanasiu başkanlığındaki “Patriotiko Metopo Lakedemonii (Lakadamyalılar Vatansever Cephe)

26- Başkanı açıklanmayan “Pnoi Lau” (Halk Nefesi)

27- Kiriakos Andoniu başkanlığındaki “To Prasino Komma tis Kipru” (Kıbrıs Yeşil Partisi)

Rum Seçim Dairesi (KKTC’de Yüksek Seçim Kurulu) Başkanı Menelaos Vasiliu, Hristoforos Tornaridis’in kurduğu ve sicile kayıt için hakkındaki inceleme devam eden “Siku Pano” (Ayağa Kalk) isimli bir parti olduğunu açıkladı.

Rum Seçim Dairesi’nin gerekli kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle “Laikos Agonas Eleftheria” (Halk Özgürlük Mücadelesi) isimli bir örgütün de partileşme başvurusunu reddettiği bilgisi verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026, 09:41