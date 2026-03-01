Araştırma yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı görülmesinin ardından, Rum Gümrük Dairesinin polisle iş birliği içerisinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı saman ve hayvan yemi taşınması olasılığını araştırdığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Dali bölgesinde ikamet eden 75 yaşındaki bir şahsın incelendiğini yazan Politis gazetesi, Rum Gümrük Dairesi Basın Sözcüsünün açıklamalarına dayanarak söz konusu kişinin birkaç gün önce ise KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasa dışı tütün ürünleri ticareti yapılması olayına karıştığını ifade etti.

Açıklamasında söz konusu kişinin Dali bölgesinde çarşamba günü KKTC’den yasa dışı tütün ürünleri ticareti yapılması olayına karıştığına atıfta bulunan Gümrük Dairesi basın sözcüsü, konunun 75 yaşındaki şahsın 13 bin Euro’luk cezayı ödemesiyle birlikte, mahkemeye gitmeden çözüldüğünü belirtti.

Rum Gümrük Dairesinin söz konusu şahsın KKTC ile Güney Kıbrıs arasında denetimsiz geçiş noktaları aracılığıyla sık sık ürün kaçakçılığı yaptığına dair anonim bir bilgi aldığını yazan gazete, bilginin şahsın KKTC’den Güney Kıbrıs’a saman ve hayvan yemi taşımasını içerdiğini kaydetti.

Konun henüz teyit edilmediğini dile getiren Konstantinu, yetkili birimlerle iş birliği içerisinde önümüzdeki günlerde bunu araştıracaklarını sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise haberinde bu bilginin teyit edilmesi halinde, bunun şap hastalığı virüsünün Güney Kıbrıs’a yayılmasıyla ilgili “kilit nokta” olabileceğini öne sürdü.

Hastalığın domuz ağıllarına yayılmasından korkuluyor

Politis gazetesi ise “Yeni Endişe Kaynağı Domuz Ağılları” başlıklı manşet haberinde şap hastalığıyla enfekte olan bölgenin 3 km çevresindeki ineklerin aşılama işlemlerinin tamamlandığını, bununla birlikte domuzlar için aşı olmamasından hastalığın domuz ağıllarına da yayılmasıyla ilgili endişe olduğunu yazdı.

Domuzların daha savunmasız olduklarını ve virüsü çok yüksek oranda çoğalttığını vurgulayan gazete, yabancı uzmanların domuz ağıllarının korunması için 10 km mesafedeki tüm ineklerin, hemen ardından da domuz ağıllarından 2 km mesafeye kadar olan; 10 km’lik alan içindeki tüm koyun ve keçilerin aşılanmasını tavsiye ettiklerini iletti.

İki hafta içerisinde ve yapılacak tetkiklerin sonuçlarına göre toplu aşılama yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini yazan gazete, Güney Kıbrıs genelinde tüm hayvan sürülerinin karantinada olduğunu, hayvancıların da kısa mesajla uyarıldıklarını kaydetti.

