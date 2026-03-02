Larnaka ve Baf’ta  48 uçuş iptal edildi 

Orta Doğu’daki artan tansiyon, hava trafiğini de etkiledi. Larnaka Havalimanı ve Baf Havalimanı’nda Kıbrıs ile Orta Doğu arasındaki toplam 48 uçuş iptal edildi.

Hermes Airports tarafından paylaşılan bilgilere göre, Larnaka’da 36, Baf’ta ise 12 gidiş-dönüş sefer programdan çıkarıldı. İptallerin, başta İsrail olmak üzere bölge ülkelerine yönelik uçuşları kapsadığı belirtildi.

Diğer tüm uçuşların ise planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026, 10:14