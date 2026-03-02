banner564

Larnaka ve Baf’ta  48 uçuş iptal edildi 

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı güneyin hava ulaşımına darbe vurdu

Orta Doğu’daki artan tansiyon, hava trafiğini de etkiledi. Larnaka Havalimanı ve Baf Havalimanı’nda Kıbrıs ile Orta Doğu arasındaki toplam 48 uçuş iptal edildi.
Hermes Airports tarafından paylaşılan bilgilere göre, Larnaka’da 36, Baf’ta ise 12 gidiş-dönüş sefer programdan çıkarıldı. İptallerin, başta İsrail olmak üzere bölge ülkelerine yönelik uçuşları kapsadığı belirtildi.
Diğer tüm uçuşların ise planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi. 
 

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026, 10:14
Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Beter olsun. Rumlar ABD ile savunma ablaşması yapmıştı. ABD sizi her zaman yahudi için kullanacak. Şimdiden durum 2-0. Yani ABD Rumları 2. kez kullanıyor. Bu skor tabelasında insnın bir taraf hep sıfır kalacak. Diger taraf da ha bire artacak.

Rıza Murat
Rıza Murat - 3 saat Önce

Larnaka uçuşlarının durması ile KKTC umhiriyeti yine ah vah çekecek !

