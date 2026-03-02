Güney Kıbrıs’taki Avrupa Savcısı Anni Pandazi 2021’de kurulan birimin dosyasında bir milyar 320 milyon Euro’luk 14 ceza davası bulunduğunu açıkladı.

Pandazi, Politis’e verdiği özel demeçte; 2025 içerisinde Güney Kıbrıs’la mali dolandırıcılıklar, ödeneklerin kötüye kullanılması ve yolsuzlukla ilgili bir milyar 320 milyon Euro’luk 14 yeni şikayet aldıklarını söyledi.

Anni Pandazi yapılan incelemde, 4 yeni davada ceza soruşturması başlattıklarını, önceki 4 yıldan kalan 10 cezai soruşturmasının devam ettiğini, böylece şu anda aktif dava sayısının 14’e yükseldiğini belirtti.

Pandazi, 2025’te Güney Kıbrıs’taki Avrupa Savcılığı’na yapılan şikayetleri ise şöyle özetledi; ikinci el lüks araç ithaliyle ilgili KDV gelirleri ve gümrük harçları dolandırıcılıkları, Girit-Güney Kıbrıs deniz altı elektrik kablo bağlantısı (GSI) finans koşulları (yolsuzluk ve/veya zimmete para geçirme ve/veya gelir aklama ile ilgili iddialar), Rum ürünlerinin yurtdışındaki reklam programlarıyla ilgili yolsuzluk ve yerel yönetimler düzeyindeki ihale süreçlerindeki sahtekarlıklar.

EPPO tarafından yapıaln elektrik bağlantısı ve doğal gaz gelişiyle ilgili altyapılar ile ilgili Vasilio araştırmasının devam ettiğini söyleyen Pandasi, hedefin, Avrupa kaynakları ile yapılan ya da yapılacağı taahhüt edilen sözleşme ve ödemelerin tamamen aydınlatılması, olası sahtekarlık, yolsuzluk, zimmete para geçirme gibi azmettirici ve iş birlikçilerinin saptanması olduğunu kaydetti.