Turistler yoğun ilgi gösterdi

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde düzenlenen Portakal Festivali renkli anlara sahne oldu.

Festival programı, Ayia Napa Limanı’ndan başlayan görkemli kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte, yerel halk ve turistler gün boyu süren kutlamalara katıldı. Festival kapsamında portakal temalı stantlar kuruldu, geleneksel yiyecek ve içecekler sunuldu.

Etkinlikte ayrıca müzik ve dans gösterileri sahnelendi, yerel gruplar performans sergiledi. Festivalin, bölgenin kültürel tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

Ardından THALASSA Municipal Museum amfitiyatrosunda dans gösterileri, sahne performansları ve müzik etkinlikleri gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikler, gün boyu devam etti.

Festivalin yalnızca bir günlük bir etkinlik olmadığı, Mayıs ayı boyunca çeşitli kültürel programlarla sürdürüleceği belirtildi.

Ayia Napa Belediye Başkanı Christos Zannetou festivalin yeniden canlandırılmasının belediye için büyük bir onur olduğunu belirtti. Zannetou, bu tür kültürel girişimlerin hem geçmişi yaşattığını hem de “geri dönüş vizyonunu” desteklediğini söyledi. Belediye Başkanı, halkı geçmiş ile bugünü birleştiren etkinliklere katılmaya davet etti.





Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026, 09:54