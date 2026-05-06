Hazırlıklar sürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin ABD olmadan da savunma ve güvenlik alanlarında ilerleme kaydedebileceğini belirterek, Avrupa'nın NATO ile ilişkisine dikkat çekti ve Güney Kıbrıs'ın "siyasi koşullar elverdiğinde" NATO üyesi olmaya hazır olduğunu belirtti.

Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin 42.7. maddesi kapsamındaki karşılıklı savunma hükmünün tam olarak işler hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun "teorik kalmaması" ve üye devletler için somut ve işlevsel bir mekanizmaya dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Brüksel'de bu planın derhal ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için net bir yol haritası hazırlama çalışmalarının çoktan başladığını da sözlerine ekleyen Hristodulidis, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nı (SAFE) AB'nin en iddialı girişimlerinden biri olarak vurguladı; bu plan, savunma yatırımları için 150 milyar avroya kadar olanak sağlıyor ve Kıbrıs'ın yaklaşık 1,2 milyar avroya erişmesi bekleniyor.

Söz konusu fonların kullanımına yönelik planlamanın halihazırda devam ettiğini de kaydeden Hristodulidis, savunmayı güçlendirmenin, caydırıcılık kapasitesini geliştirmenin ve Güney Kıbrıs savunma sanayisini desteklemenin hükümetin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Rum lider Hristodulidis, daha geniş uluslararası ortama değinerek, dünyanın şu anda belirsizlik ve öngörülemezlikle karakterize edildiğini, Ukrayna'daki savaş ve Ortadoğu'daki çatışmaların barışın ne kadar kırılgan olduğunun açık göstergeleri olduğunu söyleyerek, güvenlik ve istikrarın sadece savunmayla değil, aynı zamanda ekonomik büyüme, yatırım ve yönetişimle de yakından bağlantılı olduğunun altını çizerek, Türk askeri işgali altında olduğunu iddia ettiği Kıbrıs’ın, tehlikede olan şeyin ne olduğunu doğrudan anladığını savundu.

Konferansın Kıbrıs'ın AB Konseyi başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştiğini belirten Rum lider, Avrupa'nın yıllar sonra ilk kez savunma ve güvenlik konularında tartışmalardan somut kararlara geçtiğini sözlerine ekledi.

