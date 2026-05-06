KKTC’de son bir haftada toplam 50 trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 21 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülke genelinde toplam 2 bin 589 trafik suçunun rapor edildiği belirtilirken, 10 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazaların 15’inin yaralanmalı, 35’inin ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Yaralanmalı kazalarda toplam 21 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı ifade edildi.

Kazaların başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanmanın ilk sırada yer aldığı, 18 kazanın bu sebeple meydana geldiği aktarıldı. Bunu 13 kaza ile dikkatsiz sürüş, 9 kaza ile kavşakta durmama, 7 kaza ile yakın takip ve 3 kaza ile diğer etkenler izledi.

Meydana gelen kazalar sonucunda toplam hasar miktarının 2 milyon 742 bin TL olduğu açıklandı. İlçelere göre dağılıma bakıldığında ise en fazla kazanın Girne’de 14, Lefkoşa’da 13, Gazimağusa’da 12, İskele’de 6 ve Güzelyurt’ta 5 olduğu kaydedildi.

911 sürat suçu

Aynı dönemde trafik denetimlerinin de yoğun şekilde sürdürüldüğü, ülke genelinde toplam 2 bin 589 trafik suçunun rapor edildiği bildirildi. Bu suçlar arasında en yüksek oranı 991 ihlal ile süratli araç kullanmanın oluşturduğu belirtildi.

Diğer trafik ihlalleri arasında 193 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 169 trafik levha ve işaretlerine uymama, 85 emniyet kemeri takmama, 83 muayenesiz araç kullanma, 68 sigortasız veya kapsam dışı araç kullanma, 37 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 36 dikkatsiz sürüş ve 36 alkollü içki tesiri altında araç kullanma yer aldı.

Bunun yanı sıra 18 tehlikeli sürüş, 13 ehliyetsiz araç kullanma, 11 “T” işletme izinsiz yolcu taşıma, 9 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 6 trafik ışıklarına uymama, 2 “B” işletme izinsiz özel eşya taşıma ve 24 ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma ihlali tespit edildi. Ayrıca 777 muhtelif trafik suçu da kayıtlara geçti.

Denetimler kapsamında 209 aracın trafikten men edildiği, 10 sürücünün ise çeşitli trafik suçlarından tutuklandığı açıklandı.