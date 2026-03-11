Yolcular perişan oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları devam ederken, üsler nedeniyle tehdit altında olan Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarından yapılması planlanan seferlerin iptali devam ediyor.

Rum haber kaynaklarına göre; dün 45 uçuş daha iptal edildi. Sefer iptallerinin Rum turizmi açısından moral bozucu olduğunu duyuran Otelciler Birliği yetkilileri, çok sayıda rezervasyon iptali alındığını bildirdi.

Uçuş iptallerinin özellikle Orta Doğu bağlantılı hatları etkilediği kaydedildi. İptal edilen uçuşlar arasında Tel Aviv, Beyrut, Doha, Dubai ve Amman gibi destinasyonlar bulunuyor. Ayrıca İngiltere’deki Heathrow Havaalanı bağlantılı bir uçuş da iptal edildi.

Rum Yetkililer, seyahat planı bulunan yolculara uçuşlarının güncel durumu hakkında bilgi almak için doğrudan havayolu şirketleri veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Güvenlik gelişmeleri ve bölgedeki hava sahası kısıtlamalarına bağlı olarak uçuş programlarının değişebileceği kaydedildi.

