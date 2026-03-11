Kıbrıs’ın sahibi oldu

Güney Kıbrıs’taki ırkçı faşist ELAM partisi, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının KKTC’ye gönderilmesini eleştirirken, Yunanistan’ın adada daha çok deniz ve hava gücü bulundurmasını istedi. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olduğu ve bu hareketin egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiği” öne sürüldü.

Türk eylemlerinin “kınanması” talebiyle konunun derhal BM, Avrupa Komisyonu ve AB’ye götürülmesi gerektiği iddia edilen açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasının ve güvenliğinin Yunan hava ve deniz kuvvetlerinin sürekli varlığı ile güçlendirilmesi incelenmelidir.” iddiasına yer verildi.

Rum Yönetimi de rahatsız

Öte yandan Rum Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniu Türk F-16’larının adaya gelişiyle ilgili hiçbir “resmi açıklama” almadıklarını ve savaş uçaklarının KKTC’ye gelmesine “itirazları olduğunu” söyledi.

Andoniu RİK’e yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına KKTC’den tepkiler geldiğini ancak Rum yönetiminin, buna "zemin katmak" istemediğini söyledi.

Philenews’ün haberine göre Kıbrıs’ta bir “işgalin" söz konusu olduğunu ileri süren ve bunu her zaman şikayet edeceklerini söyleyen Andoniu “Kıbrıs Cumhuriyeti tek meşru devlet olarak diğer Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Dolayısıyla makamlarımızın otoritesi altında olmayan bölgede olup bitenler, onaylamadığımız şeylerdir.” ifadesini kullandı.

Andoniu Rum yönetiminin “daha fazla gerilim yaratmak istemediğini” de savunarak “Türkiye buraya garantör güç olarak gelmedi. Yanlış mesaj vermek istemiyoruz.” dedi.

