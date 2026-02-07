Konseyden onay çıktı

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, trafikte yaşanan sorunları sınırlamak amacıyla yeni bir adım attığı belirtildi

Fileleftheros gazetesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, Yol Güvenliği Konseyi'ne mobil kameraların, emniyet kemeri ve sürüş esnasında cep telefonunu kullanımı ile ilgili tespitler yapabilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye gitme önerisinde bulunduğunu yazdı.

Öneri çerçevesinde, mobil kameraların, yapay zeka aracılığıyla, ihlalleri tespit edeceğini, şoförün fotoğrafını çekeceğini yazan gazete ihlallerin tespiti durumunda gerekli cezaların gönderileceğini belirtti.

Yetki poliste

Öte yandan narkotest ve alkol testlerinin pozitif çıkması halinde, polis sürücülerin ehliyetlerine derhal el koyacak.

Karayolu Güvenliği Konseyi, alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıkan sürücülerin ehliyetlerinin anında iptal edilmesine onay verdi.

Philenews’in aktardığına göre, Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeadis yetkisini bir yazıyla Emniyet Müdürüne devredecek. Böylece emniyet mensupları, test sonucu pozitif çıkan sürücülerin ehliyetlerini askıya alma yetkisine sahip olacak.

Trafik kontrolleri sırasında alkol veya uyuşturucu testi pozitif çıkan sürücülere, ehliyetlerinin askıya alındığına dair yazılı bildirim tebliğ edilecek.

Sürücü gözaltına alınarak en yakın polis karakoluna götürülecek ve askıya alma işlemi resmen bildirilecek. Uyuşturucu testi pozitif çıkan sürücülerin ehliyetleri, uyuşturucu kullanmadıklarını gösteren doktor raporu sunulana kadar askıda kalacak. Alkollü araç kullanan sürücülerde ise ehliyet iptali, yasal limitin aşılma oranına ve davanın seyrine bağlı olarak mahkeme sürecine kadar ya da bir veya iki ay süreyle uygulanacak.

Ehliyet iptalleri Karayolu Ulaştırma Dairesine derhal bildirilecek ve elektronik sistemlere kaydedilecek. Bu kapsamda ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanırken yakalanması halinde yasal işlem yapılacak.