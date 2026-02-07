Muhalefet tatmin olmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümetin 2026 yılı hedeflerini açıklarken, Baf Andreas Papandreu hava üssü ve Mari deniz üssündeki Amerikan yatırımlarını öne çıkardı. Muhalefet kanadı Hristodulidis’in bilinenleri tekrarladığını belirterek, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Haravgi gazetesi “Başkanlık Açıklamasında Tekrarlar ve Genel Duyurular” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, günlük hayatı etkileyen acil konulardan bahsetmeksizin genel duyurular yaptığını yazdı.

Hristodulidis’in düşük maaş, elektrik ve akaryakıt fiyatlarının yüksekliği, yüksek faiz gibi konuları gündem dışı bıraktığını yazan gazete Hristodulidis’in yolsuzluk, yakın çalışma arkadaşlarının müdahil olduğu video skandalı gibi konulardan da söz etmekten kaçındığını belirtti.

Habere göre, Kıbrıs sorunu konusunda ise Rum Başkanlığı tarafından önceki günlerde yaratılan beklentilere karşın Hristodulidis, BM kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözüm sağlanması yönündeki bağlılığı teyit etmekle sınırlı kaldı.

Hristodulidis açıklamasında, hükümetin; sosyal liberalizm ideolojisi çerçevesinde hareket ettiğini belirtti ve 5 temel siyasi öncelikten söz etti.

Bunları, dışa dönük dış politika, savunmanın güçlendirilmesi, dayanıklı ekonomi, reformlar ve dijital dönüşümle devletin modernizasyonu ile şeffaflık ve hesap verebilirlik şeklinde sıralayan Hristodulidis ayrıca vatandaşların, sağlık, eğitim, konut ve sosyal yardım konusunda günlük yaşantılarının iyileştirilmesinden söz etti.

Gazete Hristodulidis’in bu açıklamalarının yeni olmadığına da dikkati çekerken, bu konuların “Afrodit” ve “Kronos” yataklarına ilişkin ticari anlaşmaların ileriye götürülmesi, Güney Kıbrıs’ın “Schengen” Bölgesine katılması, “Evangelos Florakis” deniz üssünün ve “Andreas Papanderu” hava üssünün iyileştirilmesi için ABD ve AB ile iş birliği olduğunu belirtti.

Hristodulidis’in daha çok sığınmacı akını ve güvenlik konuları üzerinde durduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in bu konuda yeni tedbir veya uygulamaya dair takvimi de açıklamadığını yazdı.