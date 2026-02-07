Konseyden onay çıktı

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, trafikte yaşanan sorunları sınırlamak amacıyla yeni bir öneri sunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, Yol Güvenliği Konseyi'ne mobil kameraların, emniyet kemeri ve sürüş esnasında cep telefonunu kullanımı ile ilgili tespitler yapabilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye gitme önerisinde bulunduğunu yazdı.

Öneri çerçevesinde, mobil kameraların, yapay zeka aracılığıyla, ihlalleri tespit edeceğini, şoförün fotoğrafını çekeceğini yazan gazete ihlallerin tespiti durumunda gerekli cezaların gönderileceğini belirtti.

