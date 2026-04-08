Yüzde 15 azalma var

Havaalanı işletmecisi Hermes Airports, Güney Kıbrıs havaalanlarındaki yolcu trafiğinde yüzde 15,3'lük bir düşüş yaşandığını ve bunun Orta Doğu krizinin turizm akışları üzerindeki etkisini yansıttığını bildirdi.

Şirketin verilerine göre, yolcu trafiği Mart 2025'teki 707 bin 204 olurken Mart 2026'da 599 bin 218'e düştü. Cyprus Mail’de yer alan haberde bu keskin düşüşün, turizm sektörüne ve ülke ekonomisine olumsuz etki yaptığı ifade edildi.

Larnaka Havalimanı'nda yolcu trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 501 bin 594'ten 415 bin 686'ya düştü.

Baf Havalimanı'nda ise yolcu trafiği 205 bin 610'dan 183 bin 532'ye düşerek yüzde 10,7'lik bir azalma gösterdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde hava yolu yolcu trafiği toplamda bir milyon 800 bin oldu.