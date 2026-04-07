Paskalya hediyesi

Güney Kıbrıs Merkez Bankası (CBC), Ortodoks Paskalya bayramı nedeniyle tüm yerel bankacılık kuruluşlarının üç gün süreyle kapalı olacağını duyurdu.

Planlanan kapanışlar, yıllık resmi tatil takviminin bir parçası olarak bu hafta sonuna doğru başlayacak.

Resmi açıklamaya göre, kapanışın ilk günü, Kutsal Cuma nedeniyle 10 Nisan 2026'da gerçekleşecek.

Paskalya tatili nedeniyle finansal hizmetler önümüzdeki hafta boyunca askıya alınmış olacak.

Dolayısıyla, ülke Paskalya kutlayacağı için bankalar 13 Nisan 2026'da kapalı kalacak.

Faaliyetlerin durdurulma süresi ertesi güne de uzayacak ve tüm şubeler 14 Nisan 2026 Salı günü, Paskalya nedeniyle kapalı kalacak.

Yardım kararı

Bu arada Rum Bakanlar Kurulu, düşük gelirli emeklilere 250 Euro tutarında Paskalya yardımı verilmesini onayladı.

Güney Kıbrıs Sosyal Refah Bakan Yardımcılığı'na göre, 2026 yılında yararlanıcı sayısı yaklaşık 10 bin 50 kişiye ulaşacak ve toplam harcamanın 2.512.500 Euro olması bekleniyor.

Bakan yardımcısı, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan aynı mali kriterlerin destek verilmesinde kullanılacağını doğruladı.

Bu, desteğin yıllık geliri tek kişi için 7 bin Euro'ya kadar, iki kişi için ise 12.000 Euro'ya kadar olan düşük gelirli hanelere sağlanacağı anlamına geliyor.

Gelir sınırları, hane halkının yapısına ve geçerli ölçeklere göre ayarlanacaktır.

Daha önce yürürlükte olan 30 bin Euro'luk mevduat kriterinin uygulanması, 2026 ödeneğinin verilmesi için bir koşul olmayacağı da gelen bilgiler arasında.