Yeni önlemler yolda

Rum Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades, Güney Kıbrıs'ta meydana gelen ölümcül trafik kazalarının yaklaşık yüzde 24'ünden alkol ve uyuşturucunun sorumlu olduğunu, direksiyon başında cep telefonu kullanımının ise kaza riskini dört kat artırdığını söyledi.

Güney Lefkoşa'da düzenlenen "2026 Zarar Azaltma Konferansı: İnovasyon Yoluyla Daha Güvenli Bir Yarını Şekillendirmek" başlıklı etkinlikte konuşan Vafeades, yol güvenliğinin bakanlık için sürekli bir politika önceliği olmaya devam ettiğini ve bunun hedefli önlemler, net amaçlar ve sürekli değerlendirme ile desteklendiğini söyledi.

Her trafik kazasında kaybedilen hayatın, örgütlü eylemlerle azaltmak için çalışılması gereken bir kayıp olduğunu vurgulayan Vafeades, yol güvenliğinin bakanlık için sürekli bir politika önceliği olmaya devam ettiğini ve bunun hedefli önlemler, net amaçlar ve sürekli değerlendirme ile desteklendiğini kaydetti. Rum Bakan, Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan verilere atıfta bulunarak, her yıl dünya genelinde bir milyon 19 bin insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği'nde 2025 yılında yaklaşık 100 bin kişinin ağır yaralandığı ve yaklaşık 19 bin 400 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Vafeades, AB'nin 2030 hedefinin ölüm oranlarında yüzde 50'lik bir azalma olduğunu ve bunun da yılda 10 binden fazla hayat kurtarmak anlamına geldiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, önümüzdeki aylarda profesyonel motosiklet sürücüleri için yeni bir yasal çerçeve getirileceğini ve bunun da belirli bir yol güvenliği ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.