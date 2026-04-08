Akel Lideri Stefanos Stefanu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yaptıkları görüşmenin önemli bir ilerleme kaydedilmeden sona ermesinin ardından Kıbrıs sorununda "işlerin ilerlemesi gerektiğini" söyledi.

Stefanu şu ifadeleri kullandı:

“İşler ilerlemeli. Akel’in görüşü iyi biliniyor; müzakere edilen yakınlaşmaları korurken, bir çözüme ulaşılana kadar üzerinde anlaşmaya varılan noktadan daha da uzaklaşmaya devam etmeliyiz. İşgalin sona ermesine ve toprakların ve halkın, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun üzerinde anlaşılan temelleri ve çerçevesi çerçevesinde yeniden birleşmesine yol açacaktır. Örneğin, herhangi bir sınır geçiş noktasının açıldığını görmedik ve prensipte anlaşmaya varıldığı söylenen diğer konularda da henüz güven artırıcı bir önlem uygulanmadı. Bu durum, Kıbrıs sorununun özüne ilişkin daha fazla güven ve iyimserlik ortamı yaratmak yerine, kötümserlik ortamının güçlenmesine olanak sağlıyor.”

Ne olmuştu?

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM), Hristodulidis ve Erhürman'ın konunun özü ve izlenecek yol hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve aynı zamanda Guterres'in Kıbrıs meselesine yönelik sürekli bağlılığını ve katılımını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Açıklamada, onun çabalarını desteklemeye devam etme konusundaki istekliliklerini yinelediler. Ayrıca güven oluşturma girişimlerinde kaydedilen ilerlemeyi de gözden geçirdiler. Temsilcilerine, kalan konuları sonuçlandırmak amacıyla görüşmelerini sürdürme görevi verdiler denildi. Açıklamada, ay sonundan önce tekrar bir araya gelecekleri de belirtildi.

Bu arada Hristodoulides, kendisi ve Erhürman'ın güven artırıcı önlemler ve zaman zaman duyulan her şey hakkında bazı görüş alışverişinde bulunduklarını söylemiş ve Rum Baş Müzakereci Menelaos Menelaou ile Erhurman'ın Müsteşarı Mehmet Dana'nın tamamlanabilecek olanı tamamlamakla görevlendirildiklerini doğrulamıştı.

