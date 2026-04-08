İngiltere hükümetinin, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin statüsünü müzakere etme niyetinde olmadığını açıkça ifade ettiğini belirten Alithia gazetesi, İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından verilen yanıtta ayrıca “Egemen üslerin hiçbir zaman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin parçası olmadığı” ifadesinin de kullanıldığını yazdı.

Öte yandan, Rum Lider Nikos Hristodulidis, İngiliz üslerinin geleceği için 'belirli bir planı' olduğunu söylüyor. Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'taki iki İngiliz üssü bölgesinin geleceği için "belirli bir planı" olduğunu ve hükümetin bu bölgelerin statüsünün yeniden değerlendirilmesi yönündeki çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu ayki gayri resmi Avrupa Konseyi zirvesine ev sahipliği yapacak olan Ayia Napa Marina'yı ziyaretinde konuşan Hristodulidis, başından beri bu durumun tamamlanmasının ardından, kamuoyuna yaptığı açıklamadan önce bile hazırlık çalışmalarına başlanan belirli bir plan ve tasarım temelinde hareket edeceklerini önceden de söylediğine dikkat çekti

Üslerin geleceğine ilişkin planlarının Avrupa Birliği'nin desteğiyle mümkün olup olmayacağı sorulduğunda, geçen ay Brüksel'de düzenlenen son Avrupa Konseyi zirvesinin sonuç bildirilerinde üslere yapılan atıfa dikkat çekti.

Hristodulidis konseyin, GKRY’nin niyetini açıkça gördüğünü ve bu özel referansın özellikle katma değer sağladığını düşündüğünü aktardı.