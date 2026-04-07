Detay verilmedi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis dün Lefkoşa’daki ara bölgede bir araya geldi. Görüşmede Güven Artırıcı Önlemler ile müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde, Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşen görüşme saat 16.40’ta başladı.

Yaklaşık bir saat 20 dakika süren toplantıda liderler, Kıbrıs meselesinin özü ile izlenecek yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, toplantının yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığı ve sürece bağlılığını memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

Tarafların, Genel Sekreter’in çabalarına destek vermeye devam etmeye hazır olduklarını yineledikleri kaydedildi.

Guterres bir plan üzerinde çalışıyor

Rum lider Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Erhürman’la Güven Artırıcı Önlemler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Tarafların, tamamlanabilecek başlıkların sonuçlandırılması için müzakerecilere talimat verdiğini ifade eden Hristodulidis, bazı konularda ilerleme sağlandığını ve Nisan ayı sonlarında yeni bir toplantı yapılmasının planlandığını açıkladı.

Görüşmeyi “iyi” olarak nitelendiren Hristodulidis, Brüksel’de António Guterres ile gerçekleştirdiği temaslarda gündeme gelen tüm önemli başlıkların detaylı şekilde ele alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin somut ilerleme sağlanmasına yönelik siyasi irade ortaya koyduğunu kaydeden Hristodulidis, Guterres’in bir plan üzerinde çalıştığını ve bu sürecin olumlu sonuçlar doğurmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Hristodulidis, Genel Sekreter’in müzakere sürecini yeniden başlatmaya yönelik girişimlerine değinerek, bu kapsamda hem Kıbrıs’taki hem de ada dışındaki taraflarla temasların sürdüğünü belirtti.



