Belediye Başkanı suçlanıyor

Baf’a bağlı Mutallo’da yer alan bir Kıbrıs Türk taşınmazının belediye tarafından kiralanmasıyla ilgili süreçte bazı yasa dışılıklar tespit edildi.

Söz konusu taşınmazın 17 bin 425 metre kare toplam alana sahip olduğunu aktaran Fileleftheros gazetesi, Baf Belediyesi’ne kiralanan taşınmazın, soru işareti yaratan bazı koşullar altında özel bir şahsın veya yatırımcının eline geçtiğini yazdı.

Yetkili makamların elindeki bilgilere göre, olayın ciddi bir skandal riski taşıdığını yazan gazete, açığa alınan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fodonos’un açıklamalarına yer verdi. Fodonos, söz konusu taşınmazın özel bir şahsa tamamen yasal bir şekilde devren kiralandığını söylerken, gazetenin haberinde eldeki belgelerin Baf Belediyesi'nin söz konusu yatırımcı lehinde usulsüzlük yaptığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Yetkili makamların araştırmalarından ortaya çıkan bulgulara geniş yer veren gazete, belediyenin Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinden izin almadan Mutallo’daki taşınmazı kiralamak için ihaleye çıktığını kaydetti. Belediyenin, vasilikle olan sözleşmenin böyle bir şeyi yasaklamasına rağmen, söz konusu şahsın devren kiralanan taşınmazın kullanım amacını değiştirmesine izin verdiğini yazan gazete, belediyenin çıktığı ihalenin büfe işletilmesiyle ilgili olduğunu, ancak bunun daha sonra yasa dışı olarak restorana çevrildiğini belirtti.

