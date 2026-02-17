Ciddi artış var

Güney Kıbrıs’ta yaşayan toplam yabancı sayısının ise nüfusun yüzde 24.8’ine denk geldiği açıklandı. Bu rakam adayı yabancıların en yüksek oranına sahip AB ülkeleri arasına yerleştiriyor. Geçtiğimiz Ocak ayı itibarıyla Kıbrıs, nüfus büyüklüğüne oranla aldığı göçün ölçeğini yansıtarak Lüksemburg ve Malta'nın ardından AB'de üçüncü sırada yer alıyordu.

AB genelinde, birlik içinde yaşayan yaklaşık 46,7 milyon kişi birlik dışında doğmuştur; bu da toplam 450,6 milyonluk nüfusun %10,4'ünü oluşturmaktadır. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık iki milyonluk bir artışı temsil ediyor ve göçün birlik içindeki devam eden demografik etkisinin altını çiziyor. Lüksemburg, nüfusunun yüzde 47'sini oluşturan yabancı uyruklu oranıyla açık ara en yüksek orana sahip ülke olurken, sakinlerinin yarısından fazlası yurt dışında doğmuştu. Malta, nüfusunun %29,4'ünün yabancı uyruklu olmasıyla ikinci sırada yer aldı.

Yabancı uyruklu kişilerin en büyük sayılarının bulunduğu ülkeler Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya'dır. Bu dört ülke birlikte, AB'de yaşayan tüm yabancıların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyordu. Ancak, yabancı nüfuslarının toplam nüfus içindeki payı, Kıbrıs veya Malta gibi ülkelere kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü. Buna karşılık, AB'nin doğu kesimindeki birçok üye ülkede yabancı uyruklu kişilerin oranları çok düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Polonya ve Slovakya'da yabancılar nüfusun sadece yüzde 1'inden biraz fazlasını oluştururken, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da da bu oran yüzde 3'ün altında kaldı.

Veriler ayrıca, AB'deki yabancıların üçüncü ülke vatandaşları ve diğer üye devletlerin vatandaşları olmak üzere ikiye ayrıldığını gösterirken, genel olarak AB üyesi olmayan ülke vatandaşları daha büyük bir grubu oluştururken, Güney Kıbrıs, yabancı nüfusu arasında nispeten yüksek oranda AB vatandaşı bulundurmasıyla Lüksemburg'dan sonra ikinci sırada yer aldı.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026, 09:42