Zarar görürsünüz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında Kıbrıs’la ilgili gelişmelere geniş yer verdi. Bahçeli, son zamanlarda Fransa’nın, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la askeri ilişkilerine değinerek “Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür” dedi.

Bahçeli; Türkiye'nin aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen, farklı masalarda bulunabilen, farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden olduğunu belirterek, Türkiye'nin barıştan yana duruşunun, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhine gelişen "oldubittilere" sessiz kalacağı anlamına gelmediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin barıştan yana duruşunun, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhine gelişen "oldu bittilere" sessiz kalacağı anlamına gelmediğini de belirten Bahçeli, "'Yurtta sulh, cihanda sulh' mefkuresinin şekillendirdiği dış politikamız gereği Türkiye, gerilim arayan bir ülke olmamıştır. Fakat haklarını, güvenlik alanını, deniz yetki sahalarını, Kıbrıs Türkü'nün varlık hakkını ve Ege'deki denge hukukunu yok sayan her adım, karşısında kararlı bir Türkiye bulur." ifadesini kullandı.

Macron'un Napolyonculuk hevesi

Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in, Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı "güvenlik ve enerji" merkezli temasların dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her devlet kendi dış politikasını yürütür, kendi ittifaklarını kurar. Fakat bu ittifakların Türkiye'yi çevreleme, Kıbrıs Türkü'nü sıkıştırma, Ege'de mevcut dengeyi bozma veya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen fiili durum üretme amacına yönelmesi halinde buna kayıtsız kalmamız beklenemez. Fransa'nın bölgeye, tarihi komplekslerle, sömürgecilik döneminden kalma alışkanlıklarla ve anakronik güç tasavvurlarıyla bakması istikrar üretmez. Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz.

Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür. Şu hususun altını ehemmiyetle çiziyorum, Yunanistan'ın maksimalist taleplerle hareket etmesi hukuk üretmez. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adanın tamamı adına konuşma alışkanlığı meşruiyet üretmez. İsrail'in kendi güvenlik endişelerini Türkiye karşıtı bölgesel bir düşmanlığa dönüştürme arayışı kalıcı barış üretmez. Bölgeyi dar hesaplara göre yönlendirmeye çalışanlar, yalnız kendileri için değil, bütün bölge için yeni risk kapıları açarlar."

Kıbrıs'ta toprak alım satımı …

Kıbrıs'ın yalnız müzakere başlığı veya diplomasi dosyası sayılamayacağını ifade eden Bahçeli, "Kıbrıs, Türkiye'nin güvenlik derinliği, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, Kıbrıs Türkü'nün varlık hakkı ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs'ta toprak alım satımı, yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz yoğunlaşması ve ekonomik nüfuz üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Toprak, yalnız tapu kaydı sayılamaz, kimi zaman egemenlik hakkının belgesi, kimi zaman güvenlik teminatı, kimi zaman gelecek nesillerin hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.



KKTC'nin demografik dengesi, mülkiyet yapısı, ekonomik bağımsızlığı ve güvenlik hassasiyetlerinin milli mesele görülmesini isteyen Bahçeli, Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarının insafına terk etmeyeceğini bildirdi.

Başta KKTC'nin yöneticileri olmak üzere bütün soydaşlara bu konuda tarihi hafızanın gerektirdiği bilinç ve sorumlulukla hareket etme çağrısı yapan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Adada hala AB romantizmiyle oyalananlar, gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, toprağı, egemenliği ve geleceği hiçbir hayale, hiçbir dış telkine, hiçbir diplomatik seraba emanet edilemez. Türkiye, KKTC'nin varlık hakkını koruyacak, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak, Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir."

