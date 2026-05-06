Bu sorun çözülmeli

Basın toplantısı düzenleyen Birlik, et piyasasının Güney Kıbrıs’a kaydığını savunarak, batma noktasına geldiklerini söyledi ve önlem alınmasını istedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Toplantı Salonu’nda yer alan basın toplantısına KTEZO yetkilileri de katıldı. Basın toplantısında Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga birer konuşma yaptı.

Bazı kasapların da görüşlerini paylaştığı basın toplantısının ardından KTEZO ve Kasaplar Birliği yetkilileri, Güney Kıbrıs’tan ve yurt dışından kontrollü olarak taze karkas kuzu eti getirme talebini içeren mektubu sunmak üzere Tarım Bakanlığı’na gitti.

Şenkaya: Biz battık efendiler, bize bir çare bulun

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya konuşmasında artan nüfusa karşın hayvan varlığının yeteri kadar artmadığını ve arz-talep dengesinin bozulduğunu savundu. Şenkaya, et fiyatlarındaki yükselişte yetersiz hayvan sayısı yanında hayvancının girdi maliyetlerindeki artışın da etkili olduğunu belirtti.

Halkın et ihtiyacını Güney Kıbrıs’tan karşılamasının kasapları batırma noktasına getirdiğini söyleyen Şenkaya, Hükümeti “hiçbir önlem almamakla” suçladı. Kasapların dışındaki sektörlerde de Güney Kıbrıs’a kayma olduğunu savunan ve yetkilileri göreve çağıran Şenkaya, “Biz battık efendiler, bize bir çare bulun.” dedi.

Ülke nüfusunun yüzde 40’ına yetecek kadar hayvan kesildiğini ve et ihtiyacının yüzde 60’ının Güney Kıbrıs’tan karşılandığını anlatan Şenkaya, etin kasaplara karkas olarak dağıtılmasını ve bunun yeterli olmaması durumunda taze karkas kuzu eti ithal edilmesine olanak sağlanmasını talep etti.

Bir soru üzerine Şenkaya, Tarım Bakanı’nın ihtiyaç olması halinde ülkeye donmuş ithal et getirmek niyetinde olduğunu kendilerine ilettiğini aktararak, buna karşı olduklarını belirtti.

Ardıç: Amacımız toplumun ucuz ve sağlıklı et yemesi

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da amaçlarının toplumun daha ucuz ve daha sağlıklı et yemesini sağlamak olduğunu vurguladı; bu amaçla gerekli girişimleri ve toplantıları yaptıklarını söyledi.

Tulga: Et satarken utanıyoruz

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise KKTC’de hem et hem de temel tüketim maddelerinin pahalı olduğunu belirterek, “Bu sorun hepimizindir, bütün memleketindir.” dedi.

Ekonominin Güney’e kaydığını, bunun ülke çarklarının kırılması anlamına geldiğini savunan Tulga, “Bunu her bakan, her devlet otoritesi, bakanlar kurulu, sivil toplum örgütleri gözetmek zorundadır.” diye konuştu.

Et tüketiminin çok ciddi bir miktarının Güney’e kaydığını aktaran Tulga, “Buradan satın almak neredeyse enayilik olmaya başladı." iddiasında bulundu ve mevcut fiyatlardan et satarken utandıklarını söyledi. Tulga, Tarım Bakanı’nı ve yetkilileri sorun karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Etin kasaplara karkas olarak verilmesini ve mandıraların kayıt altına alınmasını isteyen Tulga hayvancıyı koruyarak hayvancılığın kayıt altına alınmasının elzem olduğunu ifade etti.

Tulga, hayvancılarla konuya ilişkin diyaloglarının sürdüğünü de belirtti.