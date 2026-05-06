Sabıkasız olması cezayı hafifletti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2025 yılı Temmuz ayında ihbar üzerine evinde yapılan aramada 58 gram uyuşturucu bulunan Eren Öğrük hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edilirken, avukatı müvekkilinin sadece kullanım amaçlı uyuşturucu tasarruf ettiğini söyledi.

Karar duruşmasında sanık önce aleyhine getirilen davalardan itham edildi. Sanık, itham edildiği “58 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu” davalarını kabul etti.

Daha sonra sanığın avukatı mahkemede söz alarak, beyanda bulundu. Savunma, müvekkilin 26 yaşında hayat tecrübesinden yoksun, genç ve sabıkasız bir kimse olduğunu, uyuşturucuyu kişisel kullanımı için tasarruf ettiğini belirterek, mahkemeden uygun bir ceza takdir etti.

Savunmanın ardından ağır ceza heyetinin aldığı kararı mahkeme başkanı okudu.

Başkan, sanığın sunulan olgu ve emareler doğrultusunda aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunarak mahkum edildiğini açıkladı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığı ve güvenliği açısından ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayarak, bu tür suçların toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle, uyuşturucu suçları işleyen kişilere kamu yararı gözetilerek etkin ve caydırıcı cezalar verilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Başkan, sanığın tasarrufunda bulunan maddelerden hintkeneviri türü uyuşturucunun daha hafif türler arasında yer aldığını belirterek bu hususu sanık lehine değerlendirdi.

Mahkeme Başkanı, sanığın suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, genç yaşta olmasını ve sabıkasız oluşunu ise lehine hafifletici unsurlar arasında değerlendirdiklerini belirterek, bir yıl süreyle hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.