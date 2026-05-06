‘Ortak dava’

Başbakan Ünal Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Üstel, Bahçeli’ye Kıbrıs meselesine ilişkin ortaya koyduğu destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Üstel, Bahçeli’nin Kıbrıs meselesini “milli dava” olarak nitelendiren ve Kıbrıs Türk halkına yönelik kararlı duruşunu memnuniyet ve gururla karşıladıklarını ifade etti.

Kıbrıs meselesine ilişkin ortak tarihi ve siyasi sorumluluğa dikkat çeken Üstel, bu yaklaşımın yalnızca bir siyasi duruş değil, Türk milletinin ortak kader bilincinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlik ve uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Üstel, Türkiye ile birlikte tam bir dayanışma içinde hareket edildiğini ve bu ortak iradenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bugün de yalnız olmadığını belirten Üstel, “Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız bırakılmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

