Pahalıya patladı

Suna ERDEN

Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu gümrüğe beyan etmeden ülkeye sokan, ayrıca resmi kurumlara sahte fatura ibraz etmekle suçlanan Ç.K. (E-46) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından 630 bin dolar para cezası kesilen zanlı dün teminat için de 100 bin TL nakit ödedi. Ayrıca 2 milyon TL tutarında kefalet senedi de imzalanırken, mahkemede detaylar yeniden aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının “Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklandığını anımsattı.

Polis; zanlının 27 Nisan’da Ercan Havalimanı’nda, adına kayıtlı şirket üzerinden Dubai’den ithal ettiği toplam değeri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet iPhone ve Samsung marka cep telefonunu ülkeye girişte gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini belirtti. Polis, durumun 29 Nisan’da Demirhan Karakolu’na bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, yapılan incelemelerde zanlının ithalat işlemlerini yasal zemine oturtmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile gümrük komisyoncusuna ibraz ettiği faturaların da gerçeği yansıtmadığını, belgeler arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca BTHK’dan alınan ön izin listesinde yer alan ürün adetleri ve modeller ile ithal edilen cihazların uyuşmadığının belirlendiğini aktardı. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek tutuklama emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde iş yerinde arama yapıldığını, dizüstü bilgisayarına el konulduğunu, ifadeler aldıklarını söyledi. Polis, zanlının telefonun da inceleneceğini, ancak soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede iş kurma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ne olmuştu

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Ercan Gümrük Şube Amirliği’nde gerçekleştirilen denetimde yüksek miktarda kaçak cep telefonu ele geçirildiğini açıklamıştı. Telefonlar, 27 Nisan 2026 tarihinde yapılan fiziki muayene sırasında, bir koli içerisinde beyana uygun olmayan gizli bir bölme tespit edilmişti. Toplam ticari değeri yaklaşık 210 bin dolar olan ürünlere el konulurken, Gümrük ve İstihsal Yasası’na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü tarafından 630 bin dolar karşılığı para cezası kesilmişti. Daha sonra olay polise intikal etmiş, zanlı soruşturma amaçlı tutuklanmıştı.

