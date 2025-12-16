13’üncü maaş hesapları yapıldı

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin 13’üncü maaşların 25 ve 26 Aralık’ta ödeneceğine ilişkin açıklaması, hem kamu çalışanları, hem de emekliler açısından moral kaynağı oldu. Vatandaşlar 13’üncü maaş ödemelerinin devamından duyulan memnuniyeti dile getirirken, öncelikli hedeflerini de belirlemeye başladılar. Çarşı esnafı da ay sonuna kadar piyasaya akacak 5.8 milyardan pay kapmak için kampanya hazırlığı yapıyor.

Vatandaşların öncelikli hedeflerinin başında mutfak masraflarının karşılanması geliyor. Çoğu insan, evin eksinlerini gidereceğini söylerken, bir kısmı sağlık sorununa harcama yapacağını ve ihtiyaçlı kıyafetlerden alacağını belirtiyor. Bunun dışında 13’üncü maaşla yurt dışında tatil yapmayı planlayanların sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Musa Suiçmez

“Ben 13’üncü maaşı önceden avans olarak almıştım. Maaşlara artış geliyor ancak her şeye bir zam geliyor. Denetleme yapılması lazım. İnsanlar aldığı maaşla aybaşını getiremiyor. Marketlere her gittiğimizde fiyatlar yükseliyor. Yapılan artışlardan da 13’üncü maaştan da bir şey anlamıyoruz.”

Ramadan Pars

“13’üncü maaştan ben de yararlanıyorum. Bu ay sonu çifte maaş alacağız. Maaşlarımız düşük ama idare ediyoruz. 13’üncü maaşımdan yılbaşı nedeniyle çocuklara ve toruna vereceğim. Torunlara vereceğiz ki gidip dedemi bir göreyim ne yapıyor desinler. Herkese sağlıklı hayırlı seneler.”

Şerif Tunç

“Ay sonu verilecek çifte maaştan ben de faydalanacağım. 13’üncü maaşımı ben de yiyecek alımı için harcayacağım. Bazı ekstra ihtiyaçlarımızı da karşılayacağız. Yiyecek alımından ayrı giyim ve ayakkabı almak için harcayacağım.”

Soner İzoğlu

“Sosyal sigorta emeklisi olduğum için ben de 13’üncü maaş alacağım. 13’üncü maaşımı KKTC içerisinde harcayacağım. Kendime, çocuklarıma ve torunlarıma bir şeyler alarak harcayacağım. Mecbur kalmadıkça güneyden alışveriş yapmıyorum.”

Hasan Güllet

“Biz Binboğa’ya bağlıyız ve 30’unda ödeneceğimiz söylendi. 13’üncü maaşımı borçlara ve ev ihtiyaçları için harcayacağım. Evin etrafını çevirmek istediğim için oraya harcama yapacağız. Paranın artık bir değeri kalmadı aldıklarımız ihtiyaçlarımızı karşılamıyor.”

Mustafa Bayur

“13’üncü maaştan ben de yararlanacağım. 13’üncü maaşla herkes biraz daha alışveriş yapacak. Ben 13’üncü maaşımı çocuklarıma ve ev ihtiyaçları için harcayacağım. Herkes 13’üncü maaşın ödenmesi ile daha mutlu olacaktır diye düşünüyorum.”

Hasan Behçet

“Memur emeklisiyim ve 13’üncü maaş alacağım. Devlet yetkilileri 13’üncü maaşı övünç haline getirdi. Bu durum bize devletin büyük iş yapmadığını gösteriyor. 13’üncü maaşı aldığımda hemen hemen gideceği yerler belli olmuştur. Hepimizin evinde birden fazla araba var ve bende de 3 tane araba var onların seyrüsefer muayene ödemelerini yapmayı hedefliyorum. Kalanıyla da kaç zamandır yapmadığımız şeyler var onları yapacağız. Evet, eti görüyoruz ama eskisi kadar değil o nedenle kebabımızı biraz daha çeşitlendireceğiz. Ve yılbaşını böyle geçireceğiz. TL pamuk şekerine benziyor.”

Arif Yücetürk

“13’üncü maaş ödemelerinden ben de yararlanacağım ve yurt dışı tatili için harcayacağım. Çocuklarım var ve onlara da destek olarak harcayacağım.”

Berin Yücetürk

“13’üncü maaş ödemesinden ben de faydalanacağım. 13’üncü maaşım 46 bin liradır ve bu maaşımı biraz çocuklarıma biraz borçlarıma ve diş doktoruna harcayacağım.”

Mehmet Baki Güven

“13’üncü maaş ben de alıyorum ve ay sonu çifte maaş ödeneceğiz. 13’üncü maaşımla ilgili henüz bir plan yapmadım ancak torunlarıma ve çocuklara vereceğim. Yılbaşı nedeniyle onlara da destek olacağım ama tamamının nasıl harcanacağı ile ilgili bir plan yapmadım.”

