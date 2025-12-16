Aynı suçu iki kez işledi

Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin koruma emrine rağmen, boşanma aşamasında olan eşinin evine giderek, şiddet tehdidinde bulunan M.D. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce de mahkemenin koruma emrine uymadığı açıklanan zanlı 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 13 Aralık 2025 tarihinde Alayköy’de meydana gelen "şiddet tehdidi ve koruma emrine riayetsizlik" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından boşanma aşamasında olduğu L.D.’nin ikametgâhına yaklaşmaması için 13 Mart 2025 tarihinde koruma emri verildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Aralık 2025 tarihinde bu emre riayet etmeyerek, Alayköy’de sakin L.D.’nin ikametgâhına gittiğini, çocuklar M.D. ile ilgili bir konuda tartıştıkları esnada eşine ”Sen karışma dilini keserim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkında koruma emrine riayetsizlik ve şiddet tehdidi suçlarından soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının daha önce de mahkemenin koruma emrine riayet etmediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.