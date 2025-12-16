Sakın inanmayın

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un adını kullanarak yardım malzemesi talep eden kişiler olduğu bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un açıklamasına göre; 0538 ile başlayan bir telefon numarasından otel ve şirketlerin aranarak, arayan kişilerin kendilerini Girne Belediye Başkanı olarak tanıttığı ve yardım talebinde bulunduğu tespit edildi. Konunun polise iletildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yönde yapılacak herhangi bir talebin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, vatandaşların ve işletmelerin bu tür aramalara itibar etmemesi istendi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde polise bildirim yapılması çağrısında bulundu.

