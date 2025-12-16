Turistler cezaevinde

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından düzenlene operasyonda tutuklanan E.K.(E-22) ,M.C.G. F.O.(E-31)ile U.Ö.(E-25) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan öğrenci olan E.K. teminatla serbest kalırken, turist statüsünde bulunan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Operasyonda satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 44 gram ağırlığında hintkeneviri, 4 adet sarma sigara, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 95 bin 955 TL, bin 140 Euro ve 100 Sterlin para ele geçirildi.

Polis, 5 Aralık tarihinde saat 15.30 raddelerinde E.K. ve M.C.G.’nin Ceyhan Sokak’taki ikametgahlarında arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis memuru, ikametgahın salon bölümünde masa üzerinde e satışa hazır şekilde paketlenmiş 16 adet foil içinde toplam yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu, ayrıca yine salon kısmında 4 adet içime hazır tütünle karışık uyuşturuculu sigara tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlı M.C.G.’nin yatak odasında yapılan aramada, duvar dolabı içerisinde muhafaza edilen sırt çantasında 30 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Polis, aynı çanta içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 95 bin 955 TL, bin 140 Euro ve 100 Sterlin bulunduğunu, tüm emarelerin zapt edilerek zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Beklenen rapor çıktı

Zanlıların uyuşturucuları F.O. ve U. Ö.’den aldıklarını beyan etmeleri üzerine bu şahıslar aleyhine derdest emri temin edildiğini kaydeden polis, Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, F. O.’nun ikametgahında yapılan aramada apartmanın giriş kısmındaki elektrik sayacı dolabı içerisinde bir adet hassas terazi bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı U. Ö.’nün ise Surlariçi bölgesinde bulunan bir otelde tespit edilerek üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu, emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; zanlıların 9 gündür tutuklu olduğunu, analize gönderilen emarelerle ilgili raporun çıktığını, ancak cep telefonlarıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca parmak izi inceleme işlemlerinin de henüz sonuçlanmadığını kaydetti. Polis, zanlılardan E.K.’nin ülkede öğrenci, diğer üç zanlının ise turist olarak bulunduğunu açıkladı. Zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini kaydeden polis, E.K.’nin uygun bir teminata bağlanmasını, diğer 3 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; E.K.’nin 150 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Diğer 3 zanlı ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

