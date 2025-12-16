Otopsi raporu sunuldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Long Beach bölgesinde bir eğlence mekânı önünde Hüseyin Mavideniz’in darp edile-rek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yargılanan M.Y. ile D.Ö.A.’nın, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama süreci devam ediyor. Cinayet davasının dünkü duruşmasında Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tanık olarak dinlendi.

Mahkemede yeminli ifade veren Deniz, 10 Ağustos günü saat 13.00 ile 15.00 arasında maktul Hüseyin Mavideniz’e otopsi yaptığını ve işlemin fotoğraflandığını belirtti. Otopsi bulgularını aktaran Deniz, dış muayenede maktulün ağız ve burun bölgelerinde kanama, yüz ve saçlı deride ekimozlar tespit edildiğini söyledi. İç muayenede ise omurilik ve beyin bölgelerinde kanama saptandığını kaydeden Deniz, ölüm nedeninin solunum ve dolaşım yetersizliği olduğunu ifade etti.

Duruşmada otopsi fotoğrafları da mahkemeye sunuldu. Zanlı M.Y.’nin avukatı Yunsal İlhan’ın sorusu üzerine konuşan Deniz, olaydan 36 dakika sonra ilk sağlık ekibinin bölgeye ulaştığını, görüntülerde ise yaklaşık 18 dakika boyunca maktulde hareket gözlendiğini belirtti. Deniz, be-yin ve boyun bölgesine alınan darbelerin ölüme neden olabilecek nitelikte olduğunu ancak ölü-mün hemen gerçekleşmediğini ifade ederek, daha erken bir tıbbi müdahale halinde maktulün az da olsa kurtulma şansının bulunduğunu söyledi.

Duruşma, zanlı D.Ö.A.’nın avukatı Öner Şerifoğlu’nun istintakı için bugüne ertelendi.

Davanın geçmişi

Olay,10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.20’de İskele’de faaliyet gösteren bir barda meydana geldi. Sanıklar, tartıştıkları Hüseyin Mavideniz’in yüzüne şiddetli şekilde vurdu. Yere düşen Ma-videniz, kafa kısmına da darbe aldı ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.