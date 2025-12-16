Suçlamaları kabul etmedi

Lefkoşa’da geçtiğimiz Kasım ayında Yiğitler Burcu Parkı civarından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçiş yaptıkları esnada yakalanan ve üzerlerinde 278 gram sentetik cannabionid (bonzai) uyuşturucu madde bulunan İ.K.(E-19) ve E.B.’yi (E-51) yönlendirdiği iddia edilen şahıs yakalandı.

Tutuklanan İ.Y. (E-30) dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının İ.K. ve E.B.’yi güneyden uyuşturucu almaları için yönlendirdiğine dair iddiaları kabul etmediği açıklandı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; zanlılar İ.K. ve E.B.’nin 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı civarında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları esnada görevli askerler tarafından yakalandıklarını anımsattı. Polis, zanlıların tasarrufunda 278gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlıların sorgulamalarında suçlarını kabul ettiklerini, kendilerini yönlendiren İ.Y.’nin talimatı üzerine Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, orada tanımadıkları bir kişiden uyuşturucu maddeyi teslim aldıklarını ve ülkeye yasa dışı yollardan geri döndüklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların yaptıkları iş karşılığında İ.Y.’nin kendilerine içimlik uyuşturucu vereceğini söylediklerini de aktardı.

Polis, zanlıların 20 Kasım 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini, İ.Y. hakkında ise yakalama emri çıkarıldığını belirtti. Polis, aranan şahıs olan İ.Y.’nin 14 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının beyanlarında suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçla bağlantısının olup olmadığına dair araştırma yapacaklarını ve bu nedenle 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

