2 yıl kaçak yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Pakistanlı A.R. (E-59) Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yolda yürürken tespit edildi.

Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2024 yılının Nisan ayından beri ikamet izinsiz ülkede kaldığı açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; 3 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren 655 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; söz konusu tespitin ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde izinsiz ikamet suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını ifade etti. Polis, yürütülen işlemlerin tamamlanabilmesi ve gerekli yazışmala-rın sonuçlandırılabilmesi için mahkemeden iki gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.