Darp anları kameralara  yansıdı

Lefkoşa’da bir eğlence mekanının önünde sözlü tartışmayla başlayıp kavgaya dönüşen olayda 21 ya-şındaki genç kadını ciddi şekilde darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan F.B.B. (K-22) A.S. (E-28) ve D.D.(K-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. İncelenen kamera görüntülerinde Moldova uyruklu genç kadının gözünde çökme oluşmasına neden olan zanlıların darp suçunu işledikleri kesinleşti.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 1 Şubat 2026 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında meydna geldiğini söyledi.

Polis, A.S., D.D. F.B.K. ile A.T. arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını ifade etti.

Polis, kavga esnasında zanlıların A.T.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, sağ göz çevresinde çökme kırığı oluşmasına neden olarak vahim zarara uğrattıklarını kaydetti. Polis, A. T.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Polis; A. S., D. D., F. B. K.’nın tutuklandığını kaydetti. Polis, müşteki A.T.’nin ise Lefkoşa

Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlılar A.S., D.D. ve F.B.B.’nin mahkemeye çıkarılarak haklarında üç gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Bu süre zarfında olayla ilgili üç adet kamera görüntüsünün incelendiğini anlatan polis, görüntülerde zanlıların A.T.’nin etrafında bulunduğunun, olay anında müşteki A.T.’nin gözünü tutarak yere doğru eğildiğinin ve yine gözünü tutar vaziyette olay yerinden uzaklaştığının açık-ça görüldüğünü söyledi. Polis, görüntülerde yer alan diğer şahısların ise kavgayı ayırmaya çalışan kişi-ler olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlılardan D.D. ile F.B.B.’nin öğrenci statüsünde ol-duğunu, A.S.’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek zanlılar aleyhine teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi. Mahkeme; zanlı A.S.’nin iki kefilin 800 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest bırakılmasına, zanlılar D.D. ile F.B.B.’nin ise 80’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve haftada iki gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026, 10:03