Uzlaşı çağrısı

Ülkede birçok sorun olduğunu, özellikle hayat pahalılığına karşı ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirten vatandaşlar; siyasilerin bu sorunları görmezden gelerek erken seçim ve referandum tartışmalarıyla zaman harcamasını üzüntüyle karşılıyor. Vatandaşlar; gerek seçimler, gerekse yargı referandumu konusunda iktidar ve muhalefet kanadının ortak karar üretmesini istiyor.

“Ülkenin ihtiyacı kavga etmek yerine uzlaşıcı yaklaşımlarla ortak karar almasıdır” diyen vatandaşlar, gerek referandum, gerekse yerel ve genel seçimler konusunda tarih belirleyip tartışmaların sonlandırılmasını öneriyor. Vatandaşlar, meclisteki tartışmaların siyasete olan güveni daha da zayıflattığına dikkat çekiyor.

Ne dediler?..

Ramadan Tayançlı

“Meclis’te sürekli kavga yaşanıyor. Meclis’te yaşananlar bizi yönetenlere yakışmıyor. Vekiller erken seçim ve yargı reformu yüzünden kavga ediyor ama halk bunu umursamıyor. Çünkü halkın derdi hayat pahalılığı, geçinememe endişesidir. Hükümet değişse de ekonomi düzelmeyecek, çünkü kimse bu sorunu çözemez. Ekmeğin fiyatı 20 liradan 24’e çıktı, yeni zamlar da kapıda bekliyor. Önce bu sorunları çözsünler.”

Hayriye Hanım

“Meclis’te yaşanan kavgalar ne bize ne ülkemize yakışmayan hareketlerdir. Bizi temsil edenler en kısa sürede toparlanmalı ve hakkın gerçek gündemine odaklanmalıdır.”

Yusuf Bayraktar

“Meclis’te çocuk gibi Meclis’te kavga edip, ülkeyi de rezil ediyorlar. Tartışsınlar, konuşsunlar, bir şeyler üretsinler. Kavga ile bu işler yürümez. Ülkede her şey ateş pahasıdır. Yüksek maaş alanlar için sıkıntı yoktur ancak darp gelirliler için hayat çekilmez hale gelmişti. Önce bu pahalılık sorunun çözsünler.”

Hacer Kılıçoğlu

“Meclis’te yaşanan kavgayı bizi temsil etmek için orada bulunan vekillere yakıştıramadım. Kavga edeceklerine ülke için proje üretsinler, gençlerimize istihdam sağlasınlar. Yollarımızı, sağlık sistemini düzeltsinler ve pahalılıkla mücadele etsinler. Emekliyim. 44 bin TL maaş alıyorum. Bu maaşla elektriğimi nasıl ödeyeceğim? Bizlere sorun değil, çözüm üretsinler.”

Yahya Akyol

“Meclis’te yaşanan kavga üzücüdür. Memleketin sorunlarıyla ilgilensinler, pahalılığı denetlesinler. Ne market ne de pazar yerlerinin fiyatları denetlenmiyor. Yetkililer denetim yapmalı ve pahalılığı önleyecek önlemler almalıdır. Ulaşım ve altyapıya yatırım yapmaları lazım. Memleketin geleceği için çalışırlarsa daha iyi olur.”

Birsen Çiçek

“Ülkede geçim zorluğu varken Meclis’te kavga edilmesi üzücüdür. Piyasayı ucuzlatmak için çalışmaları lazım. Her şey ateş pahası oldu. İnsanlar geçinmekte zorlanıyor.”

Hasan Özbek

Meclis’te bize yakışmayan hareketler yaşandı. Ülkede eskisi gibi huzur kalmadı. Kendi insanlarına değer versinler, Meclis’te kavga etmesinler.”

Burcu Özkoç

“Meclis’te CTP Milletvekili Ongun Talat ile UBP Milletvekili Ahmet Savaşan kavga etti. Bir litre süt 60 TL’dir. Yeniboğaziçi’nde yaşıyorum, sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Kavga edeceklerine sorunlarımızı çözsünler.”

Erdin Karalar

“Ülkemizi yöneten insanların Meclis gibi önemli bir yerde kavga etmeleri hiç hoş değildir. Ülkedeki en büyük sorun alım gücünün azalmasıdır. Vekillerimiz kendi maaşlarını iki katına çıkarırken, asgari ücretlinin az maaşla geçinmek zorunda bırakılması iyi değildir. Aldığınız maaş yapılan zamlarla eridi. Süte bir anda neredeyse yüzde yüz zam geldi. . Bebek bezi çok pahalı oldu. Ev kiraları aldı başını gidiyor.”

Yıldıray Çağlar

“Meclis’te yaşanan kavga edilmesi hiç hoş değildir. Öncelikle ülkede yaşanan sorunlar çözülmelidir. Vekillerimiz kafa kafaya verip ulaşım, hayat pahalılığı gibi konularda çözüm üretmelidir. Ülke için çalışmaları lazım. Neyi paylaşamıyorlar?”

Mustafa Özboltaşlı

“Meclis’i izliyoruz ve üzülüyoruz. Bu ülkede zaten her şey başıboşluk içindedir. Her şey pahalıdır. Artık seçim olması lazımdır. Halk gideceği yolu seçmelidir.”

Hasan Köroğlu

“Meclis’teki kavgayı bir kenara bırakıp gerekeni yapmaları gerekiyor. Kavgayla bir yere varılamaz. Seçilmiş milletvekilleri düşünüp konuşup bu işe bir son vermelidir. Erken seçim şu an için gerekli değildir çünkü bu pahalılıkta bir de seçim külfeti eklenirse hayat daha da pahalı olacaktır.”

Hüseyin Kaan

“Meclis’teki kavga edilmesi doğru değildir. Biz onları oraya seçip gönderdik ki bizi temsil etsinler ve ülke için çalışsınlar ama bütün gün Meclis’te birbirlerini yiyorlar. Erken seçim de çözüm değildir çünkü değişen bir şey olmayacaktır. Bu sorunların düzeleceğine dair umudumuz artık kalmadı.”

Ahmet Kaşifoğluları

“Erken seçim olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Hepsi aynıdır. Hiçbir şey değişmeyecek, gelen de aynı giden de. Bu memleket düzelmez ve her geçen gün daha da kötü olacaktır.”

Erbil Hüryaşar

“Meclis’teki kavga bize yakışmıyor. Örnek olması gereken bir yer bu haldeyse yazıktır. Kendi kendilerini rezil ediyorlar. Erken seçim olsa da bu seçim sistemiyle pek bir şey değişmeyecektir. Belki yeni yüzler gelir de artık bu Meclis’in yapısı değişir.”

Orhan Çarka

“Meclis’te konuşuyor, tartışıyorlar ama Meclis bittikten sonra bir yerlerde yiyip içiyorlar. Değişen bir şey olmuyor. Ben artık bunlara kesinlikle inanmıyorum. UBP gitse CTP gelse değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü her iki parti de iktidara geldi ancak değişen bir şey görmedik. O nedenle umudumuz kalmamıştır.”

Cemal Güven

“Meclis’teki kavgalar tam ülke gerçeklerini gösteriyor. İnsanlık açısından kavga doğru değildir ancak ortaya çıkan olaylar nedeniyle bir yerde işler bu raddeye geliyor. Erken bir seçim çözüm olabilir çünkü artık her yer kokuştu. Nereden tutsak elimizde kalıyor. Ülkede yaşananlar Meclis’i bu tartışmalara itiyor. İftira da olabilir ancak bir kişi bağırmaya başlarsa bir yerde bir durum var demektir.”

Adnan Sekmen

“Meclis’te iki parti arasında yaşanan kavga aslında gereksiz bir durumdur. Gerilim yaşanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu tartışmanın yaratılmasının nedeninin ülkeyi erken seçime götürmek olduğunu düşünüyorum. Erken seçimin taraftarı değilim çünkü değişen bir şey olmayacaktır. Bir şekilde hayat bu ülkede devam edecektir.”

Nurettin Şimşek

“Meclis’te iki parti arasındaki tartışma aslında geç kalınmış bir tartışmadır. Ülkede yaşanan olaylar gün yüzüne çıktıkça Meclis’te sinirler artık gerildi. O nedenle bu tartışmalar yaşanıyor. Bu noktada erken seçim bir şey değiştirmeyecektir çünkü burada seçmenin mantalitesinin değişmesi gerekiyor. Ne zaman çıkar gözeterek değil de gerçekten hizmet verecek insanları seçmeyi öğrenirsek bu sorun ortadan kalkacaktır. Umut her zaman vardır. Radikal kişilerin görevlere gelmesi gerekiyor.”

Salih Uğural

“Meclis’teki kavgalar kabul edilir değildir ancak ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve sahte evraklar sinirleri gerdiği için bunlar yaşanıyor. Erken bir seçime şu anda gerek olduğunu düşünmüyorum. Seçim zamanında yapılsın ancak biz seçmenler de doğru insanları oralara seçelim.”

İbrahim Yiyici

“Ulusal Birlik Partisi’nin bir an evvel gitmesi lazım. Her türlü yolsuzluk ortaya çıkıyor, o nedenle bir an önce gitmeleri gerekiyor. Meclis’te bile sinirler artık gerildi. Erken bir seçim yaşanan bu sorunlara çözüm olabilir. Çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Hükümet ömrünü çoktan doldurdu. Yaptıkları her şey Meclis’ten dönüyor ve yürütülemiyor.”

