Tetikçiler cezaevinde

Ömer KADİROĞLU

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta bir işletmeye yönelik saldırı planı içerisinde oldukları tespit edilerek tutuk-lanan zanlılar Suriye uyruklu A.K. ve Y.K. ile suç ortakları olduğu belirtilen Y.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlılar A.K. ile Y.K.’nin 16 Ocak tarihinde Girne’de bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyon sırasında suçüstü hali gereği tutuklandıklarını mahke-meye anlattı.

Polis, söz konusu ikametgahta yapılan aramada, yatak üzerinde bir adet öğütücü ile içerisinde uyuş-turucu madde kalıntısı olduğuna inanılan alüminyum folyonun bulunarak emare olarak alındığını kay-detti. Polis, her iki zanlının da tutuklanmalarının ardından birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis memuru; zanlı A.K.’nin gönüllü ifadesinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollarla geç-tiklerini, İskele bölgesinde bulunan bir işletmeye ait çeşitli fotoğraflar çektiklerini ve bu fotoğrafları Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettiğini aktardı. Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemelerde bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin de tespit edildiğini mahkemeye sundu.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Y.Ö.’nün de 17 Ocak tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis memuru; zanlı Y.Ö.’nün, zanlılar A.K. ile Y.K.’yi silahlı saldırı planladıkları otele götürdüğünün, zanlılara erzak temin ettiğinin ve kaldıkları evin kira bedelini ödediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, ayrıca zanlı Y.Ö.’nün kalmakta olduğu evde yapı-lan aramada siyah renkli bir kar maskesinin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis memuru; zanlıların 20 gündür sorgulandıklarını, farklı noktalarda birçok kamera görüntüsü tespit edildiğini üç zanlının da içinde olduğu aracın birçok KGS görüntülerinde gö-rüldüğünü kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 75 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gön-derilmelerine emir verdi.





Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026, 09:59