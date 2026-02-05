Meclis beni temsil etmiyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Meclisi’ni sert sözlerle eleştirdi. Özersay, Meclis’te yaşanan tartışmaların samimi olmadığını ifade ederek, ortak menfaatler söz konusu olduğunda hükümet ile muhalefetin oy birliğiyle hareket ettiğini, kameralar ve kürsüler devreye girdiğinde ise birbirlerini düşman gibi gösterdiklerini ifade etti.

Özersay paylaşımında, siyasi partilerin kendi kendilerine Sayıştay denetimi affı getiren yasanın hükümet ve muhalefetin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Menfaatler ortak olunca oybirliği, kameralar, kürsü ve mikrofon gelince düşman!

Siyasi partilerin kendi kendilerine sayıştay denetimi affı getiren yasa söz konusu olunca hükü-met ile muhalefet oybirliği ile karar aldığı,

Anayasaya aykırı olarak belediye seçimlerini 6 ay sonraya atıp dört yıllığına seçilen belediye başkanlarına meşruiyete aykırı olacak şekilde 4,5 yıl görev yaptıran yasa söz konusu olunca hükümet ile muhalefet oybirliği ile karar aldığı,

Mahkeme bazı siyasi partileri yerel seçimde bazı yerlerde seçime katılamamakla cezalandırınca bir gecede apar topar yasa değiştirerek kendi kendilerine seçime katılma hakkı yarattıkları kararı hükümet ile muhalefet oybirliği ile karar aldığı,

Meclis Başkanlığı seçimi tıkanıp da siyasi kriz yaşanınca şu anda tartışma konusu olan ve muha-lefetin şikayetçi olduğu Meclis Başkanının seçilebilmesi için hükümet ile muhalefetin paslaştığı; Milletvekilliği maaşlarının hayat pahalılığı uygulandığında asgari ücretlinin toplam maaşından da fazla artmasından hükümet ve muhalefet milletvekilleri şikayet etmezken "az alana çok, çok alana az" tartışması yapıp herkesin cengaver kesildiği, bir okka laf ettiği ve hodri meydan çektiği ama günün sonunda hükümet ile muhalefetin el birliği ile bu konuyu soğuttuğu, unutturduğu;

Sahte diploma aldığını kendisi de kabul eden ve bir süre önce yargılanması için dokunulmazlığı kaldırılsın diye polis soruşturma dosyasına dayalı olarak Başsavcılığın talepte bulunduğu bir milletvekilini yurt dışında KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen Avrupa Parlamentosu'na gön-dermek için hükümet ile muhalefetin oybirliği ile karar aldığı; bu meclis sizi temsil ediyor mu?

Özersay, ortak menfaatler söz konusu olduğunda oy birliğiyle karar alan, ardından Meclis’te birbirine horozlanarak ülkeye, halka ve medeniyete yakışmayan tavırlar sergileyen bir yapının kendisini temsil etmediğini vurguladı. Özersay, “Sizi bilmem ama bu Meclis beni temsil etmiyor” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.