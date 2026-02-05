Başına iş açtı

Ercan Havalimanı’nda çantasında mermi bulunarak tutuklanan 23 yaşındaki C.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, soruşturma amaçlı 9 gün tutuklu kaldıktan sonra 20 bin TL nakit teminat yatırarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmada zanlının mermiyi yerde bulduğunu, çantası-na koyduğunu ve orada unuttuğunu söylediği açıklandı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru; 26 Ocak tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefko-şa’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak için Kale 12 X-ray cihazından geçen zanlının çanta-sında yapılan kontrolde, bir adet MKE ibareli canlı merminin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, söz konusu merminin bulunmasının ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aley-hinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru; zanlının soruşturma kapsamında iki kez mah-kemeye çıkarıldığını ve toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Polis, alınan ek süreler içerisinde zanlının çalıştığı iş yeri ile ikametgahında arama yapıldığını, herhangi bir kanunsuz unsura rastlanmadığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde söz konusu mermiyi boş bir arazide bulduğunu, çantasına koyduğunu ve orada unuttuğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca, emare olarak alınan mermiyle ilgili balistik incelemenin tamamlandığını kaydetti.

Polis memuru; yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izni bulunduğunu ve KKTC’de ikamet edeceği sabit bir adresinin olduğunu belirterek, zanlı aleyhine teminat talebinde bu-lundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

