2 yıldır kaçak

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından üzerinde ve evinde yapılan aramada hintkeneviri, kokain, hap ve toz maddenin yanı sıra uyuşturucu içiminde kullanılan öğütücü ele geçirilen S.G.A.A. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yemen uyruklu olan zanlının 2024 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı açıklanırken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 26 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli hareketler sergileyen zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta gerçekleştirilen aramada, 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde; 3 gram kokain, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri ile 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan toz bulunduğunu belirtti.

60 gün cezaevinde

Polis, ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri olan sarma sigara ile bir adet öğütücünün de bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 18 Mart tarihinde bir şahıstan yaklaşık 70 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve 4 adet hap olarak temin ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak; 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 29 Kasım 2024 tarihinden yakalandığı 3 Mart 2026 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını, Yemen uyruklu olduğunu, davalarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 60 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

