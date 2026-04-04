Bu sefer tutmadı

Dört Kıbrıslı Rum, güneye geçen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) plakalı araçlara Güney Kıbrıs'ta araç muayenesi yaptırılmamasının "ayrımcılık" olduğu iddiasıyla Rum mahkemesinde açtıkları davayı kaybetti. Dava temyiz mahkemesinde de reddedildi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Kıbrıslı Rumların Aleyhlerine Ayrımcılık Yapıldığı Yönündeki Başvurusuna Yüksek Mahkemeden Ret” başlığı altında verdi. Gazete 1974’ten sonra göçmen konumuna düşen ve daimi ikametgahı Güney Kıbrıs olan 4 Kıbrıslı Rum’un, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen araçların, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olanlar gibi muayeneye tabi tutulmamalarının bir "ayırımcılık" olduğu iddiasıyla dava açtıklarını yazdı.

Gazete, KKTC’den Güney’e geçen araçların muayenelerinin, sınır kapılarındaki Rum görevli tarafından ilk olarak gözle yapıldığını, görevlinin gerekli görmesi durumunda ise bu araçları ya KKTC’ye geri dönmeye ya da Latsia bölgesindeki motorlu taşıtlar dairesine gitmeye yönlendirdiğini belirtti.

Haberde Lefkoşa Kaza Mahkemesi, ardından Yüksek Mahkemeye başvuran Kıbrıslı Rumların ise bu uygulamanın kendileri aleyhine "ayrımcılık" içerdiğini iddia ettiklerini aktarıldı.

Habere göre Rum Yüksek Mahkemesi, KKTC’den geçen araçların Güney Kıbrıs’ta geçici bir süre için bulundukları ve sınır kapılarında görsel kontrolden geçirildiklerini belirtti. Haberde Yüksek Mahkeme'nin uygulama eşitlik ilkesinin mantıklı ve makul ayrımcılığı göz ardı etmediğini gibi gerekçelerle 4 Kıbrıslı Rum’un başvurusunu reddettiği yer aldı.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 09:56