Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Turgay Yıldız (Güzelyurt-Mevlevi)

“50 senedir aynı sorun var, hala daha aynı gidişat. Çözüleceğine inanmıyorum, bu konuda hiç umudum yok. Ülkede en güvendiğim kurumlar; BRT, Koop-Süt ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’dir. Bayrak Radyo Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk ve DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ise en güvendiğim isimlerdir.”

Ahmet Yürüker (Marmara Muhtarı)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum umudum yoktur. Avrupa Güney Kıbrıs’ın arkasında olduğu sürece bize yaklaşmazlar diye düşünüyorum. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Diyalog Gazetesi, Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Savunmadır. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü en güvendiğim isimlerdir.”

Cavit Sekmen (Güzelyurt- Serhatköy)

“Kıbrıs sorununun kısa vadede çözüleceğini düşünmüyorum ama uzun vadede illaki çözülecektir. Ülkede en güvendiğim kurumlar içinde yargı başta olmak üzere, Diyalog Gazetesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi vardır. En güvendiğim kişilerde bu kurumların başındaki Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, tarafsız yayıncılığı ile Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’dır.”

Murat Rüstemoğlu (Güzelyurt -Yayla)

“Kıbrıs sorunu konusunda çözüm olacağına dair bir umudum, inancım yoktur. En güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, Polis Genel Müdürlüğü ve Askerimizdir. Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü en güvendiğim kişilerdir.”

Mustafa Doğan (Büyükkonuk)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur. En güvendiğim kurumlar Polisimiz ve Güvenlik Kuvvetleridir. En güvendiğim kişiler de bu kurumların başındaki kişiler olan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Gökhan Öztugay (İskele -Cevizli)

“Kıbrıs sorunu biraz zor çözülür ama inşallah çözülür diyebilirim. En güvendiğim kurumlar, Diyalog Gazetesi, İskele Belediyesi ve Polistir. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ülkede en güvendiğim üç isimdir.”

Ahmet Ercüment (Mehmetçik-Çayırova)

“Ben geldim 47 yaşına… Çocukluktan beridir aynı hikaye… Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair bir inancım kalmadı. En güvendiğim kurumlar; Güvenlik Kuvvetleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polistir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer güvendiğim isimlerdir.”

Halil Fikret Öztürk (İskele-Ergazi)

“Ülkede güvenecek kurum yoktur, özel kamu fark etmez güvenim kalmadı. Kişilerde de kimseyi söyleyemem, kimseye güvenmiyorum… Kıbrıs konusunun çözümüne dair umudum da yoktur.”

Ahmet Talay (Yenierenköy-Gelincik)

“Kıbrıs sorununun çözülmesi imkansızdır. En güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, Polis Genel Müdürlüğü ve Askerimizdir. Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü en güvendiğim kişilerdir.”

Halil Yeşilbulut (Dipkarpaz-Kaleburnu)

“Kıbrıs sorunu konusunda çözüm olacağına dair bir umudum, inancım yoktur. En güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, Polis Genel Müdürlüğü ve Askerimizdir. Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü en güvendiğim kişilerdir.”

Osman Gül (İskele- Kuzucuk)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur. En güvendiğim kurumlar; Polis, Yenierenköy (Dipkarpaz) Belediyesi ve Diyalog Medya’dır. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Yenierenköy (Dipkarpaz) Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar en güvendiğim kişilerdir.”

Savaş Şahin (Yenierenköy-Sipahi)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur, çözüleceğine inanmıyorum. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma geliyor. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Barış Aksu ( Yenierenköy-Taşlıca)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunmaya güveniyorum. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.” (Devamı yarın)