Bonzai çıktı

Lefkoşa’da araç içerisinde baygın tespit edilen 22 yaşındaki M.C.’nin tasarrufunda bulunan uyuşturuculu sigaranın analiz sonucu belli oldu. Sigaranın içerisindeki maddenin sentetik cannabionid türü (bonzai) uyuşturucu olduğu belirlenirken, zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Marmara bölgesinde park halinde bulunan araç içerisinde bir şahsın sürücü koltuğunda baygın vaziyette olduğuna dair ihbar alındığını söyledi. Polis, olay yerine intikal ettiklerinde zanlı M.C.’nin söz konusu araç içerisinde tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru; araçta yapılan aramada içerisinde uyuşturucu olan bir kısmı içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındığını aktardı. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis; ifadesinde sadece içici olduğunu, uyuşturucu maddeyi yaklaşık bir ay önce Surlariçi bölgesinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan temin ettiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, yapılan tahlil sonucu maddenin sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir kefilin 650 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

