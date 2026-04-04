3 yaralı var

Hüseyin ÇİÇEK

Pamuklu-Kumyalı ana yolunda, dün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 71 yaşındaki Ziyamet köyü sakini Cemal Temel ile 64 yaşındaki Hüseyin Nurçin hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; sürücü Cemal Temel, yönetimindeki FK 036 plakalı araçla Karpaz’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Kadir Büyüksoy (E-26) yönetimindeki VN 852 plakalı araca çarptı.

Kazada ağır yaralanan FK 036 plakalı araç sürücüsü Cemal Temel, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan FK 036 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Nurçin ile Tahir Nurçin (E-68), VN 852 plakalı araç sürücüsü Kadir Büyüksoy ve araçta yolcu olarak bulunan Eren Keskin (E-33) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Hüseyin Nurçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.