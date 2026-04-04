Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşayan eski kız arkadaşının evine giden U.M.G., kapıyı yumrukladı, tehditler savurdu ve zorla içeri girdikten sonra şiddete yöneldi. Eski kız arkadaşını saçlarından tutarak yerde sürükleyen zanlı “Seni parça parça yaparım, benden bir adım gidemeyeceksin, seni öldürürüm, seni ikiye bölerim seni” diyerek tehdit etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının daha önce yine kadına şiddet suçları işlediği, yargılanıp ihraç edildikten sonra afla geri döndüğü açıklandı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 28 Mart 2026 tarihinde saat 23.45 raddelerinde eski sevgilisinin Gönyeli’de bulunan evine barışmak istediği gerekçesiyle gittiğini, ikametgahın giriş kapısını yumruklayıp tekme atarak huzursuzluk çıkardıktan sonra, apartman merdiven boşluğunda yüksek sesle “bu kapıyı açmak zorundasın” diyerek bağırıp rahatsızlık yaptığını söyledi. Polis, zanlının kapıyı itip zorla içeriye girerek mülke tecavüz ettiğini belirtti.

Seni parça parça yaparım

Polis, zanlının eve girdikten sonra eski kız arkadaşını saçlarından tutarak yerde sürükleyip darp ettiğini, “Seni parça parça yaparım, boğacağım seni, benden bir adım gidemeyeceksin, seni öldürürüm, ikiye bölerim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının ayrıca küfür ederek cinsel tacizde bulunduğunu da aktardı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti. Olay sırasında müştekinin cep telefonu ile konuşulan sözleri ses kaydı olarak kayıt altına alarak polise teslim ettiğini, gerekli ses analizi çalışmasının başlatıldığını ifade etti.

3 kez teminata bağlandı

Polis, zanlının 2019-2020 yılları arasında başka bir kadına karşı 3 kez benzer nitelikte şiddet tehdidi suçlarından teminata bağlandığını ancak mahkemenin vermiş olduğu ıspat-ı vücut şartlarına uymadığından iki kez mahkeme emrine riayetsizlik dosyası tanzim edildiğini kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının bu suçlardan hapislik cezası alarak ihraç edildiğini, daha sonra af kapsamında geri geldiğini açıkladı.

Zanlının serbest kalması halinde teminat şartlarına riayet etmeyip davasında hazır bulunmayabileceğini kaydeden polis, benzeri suçları işlemeye devam etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

